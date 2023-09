Thomas Gottschalk privat: Dieses Dinner gibt Rätsel auf

Erst am Samstag (16. September) läutete Thomas Gottschalk zusammen mit seinen Show-Kollegen Günther Jauch und Barbara Schöneberger eine neue Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ein. Nur einen Tag später genoss der TV-Moderator einen netten privaten Abend mit seiner Lebenspartnerin Karina Mroß und ein paar weiteren Promi-Paaren in einem Edelrestaurant.

Und seine Fans dürften sich fragen: Was hat es damit nur auf sich?

Thomas Gottschalk beim mysteriösen Dinner

Auf Instagram nimmt Thomas Gottschalk seine Fans mit ins Restaurant von Sternekoch Maximilian Lorenz in Köln, sitzt mit seinen Gästen am Tisch und singt zusammen „Ti amo“. Mit dabei sind neben seiner Partnerin Karina auch Giovanni Zarrella und dessen Frau Jana Ina sowie Guido Cantz mit Ehefrau Kerstin Ricker.

Ein weiteres Bild zeigt die sechs zusammen gut gelaunt posierend. Dazu schreibt der „Wetten, dass..?“-Star die Worte: „Zarrella kann nicht nur Pizza und Pasta, Guido Cantz versteht auch meinen Spaß. Wir sind alle ‚Brothers in Arms‘. Prost auf ‚the Next Generation‘.“

Was genau der Grund für das Edel-Dinner ist, ist nicht bekannt. Doch vielleicht will Thomas Gottschalk – der bereits seit über 25 Jahren eine feste Größe im Showbusiness ist – auch einfach einen schönen Abend mit seiner „nächsten Generation“ genießen. Schließlich kommt sein Ausdruck „The Next Generation“ nicht von ungefähr.

Giovanni Zarrella durfte bereits erste Erfahrungen als Moderator in seiner eigenen Abendshow „Die Giovanni Zarrella Show“ sammeln sowie als Außen-Moderator bei „Wetten, dass..?“ fungieren, Guido Cantz ist unter anderem als Moderator für „Verstehen Sie Spaß“ bekannt.

Gottschalks Post könnte auch ein trauriger Hinweis darauf sein, dass er am 25. November seine allerletzte „Wetten, dass..?“-Sendung im ZDF moderieren wird und danach das Moderations-Zepter an seine jüngeren Kollegen weitergibt.

Vor einigen Wochen gab Thomas Gottschalk sein Show-Aus bekannt. Damals schrieb er die ehrlichen Worte: „Bevor mir ein Autor vor der Show die Gags aufschreibt und man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den mir ein Redakteur ständig ‚Shitstorm-Warnungen‘ durchgibt oder mir erklärt, welche ‚Celebrity‘ da gerade neben mir sitzt, mache ich mich vom Hof.“