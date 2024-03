„Giovanni Zarrella Show“: Auf DIESE Stars dürfen sich Fans freuen

Giovanni Zarrella sang sich mit Songs wie „Così sei tu“ und „Sempre Sempre“ in die Herzen seiner Fans, mit seiner charmanten Art verzaubert er Jung und Alt. Seit dem Jahr 2021 hat der sympathische Sänger sogar seine eigene Sendung im ZDF, die „Giovanni Zarrella Show“ feiert große Erfolge.

Am 4. Mai hat das sehnsüchtige Warten von Fans der beliebten Primetime-Show endlich ein Ende, die neuste Ausgabe der Hit-Show steht in den Startlöchern. Nun wurde bekannt gegeben, welche hochkarätigen Promis dem Event beiwohnen werden.

„Giovanni Zarrella Show“: Liste der Gäste kann sich sehen lassen

Nur noch knapp fünf Wochen müssen sich Fans der Schlagermusik gedulden, bis die neuste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ auf Sendung geht. In der Baden-Arena in Offenburg reichen sich hochkarätige Gäste die Hand, übertragen wird das Show-Event wie immer im ZDF. Die letzte Ausgabe der beliebten Primetime-Show wurde zu Ehren von Schlagerlegende Roland Kaiser veranstaltet. Somit läuft in diesem Mai die erste reguläre Folge der ZDF-Show seit November letzten Jahres.

Doch damit nicht genug. Vor Kurzem verkündete das ZDF die große Neuigkeit, dass es in diesem Jahr sogar fünf Ausgaben der beliebten Musikshow geben wird. Damit wird eine Folge mehr als im vergangenen Jahr produziert werden.

Die Fans der „Giovanni Zarrella Show“ dürfen sich im Mai auf folgende Gäste freuen:

Matthias Reim

Samu Haber

Maite Kelly

Sarah Engels

Christian Stark

Howard Carpendale

Nik P

Pepe Lienhard

Christina Stürmer

Michelle

Claudia Jung

Semino Rossi

Marina Marx

Mit diesen hochkarätigen Gästen kann die Frühlingsausgabe der beliebten ZDF-Show eigentlich nur ein Erfolg werden.

Wann die weiteren drei Ausgaben der „Giovanni Zarrella Show“ ausgestrahlt werden und unter welchem Motto diese stehen, ist noch ungewiss.