Thomas Gottschalk: Nach „Wetten, dass..?“-Knaller – ZDF-Star macht klare Ansage

Am Montag (7. August) ließ das ZDF die Bombe platzen: Moderator Thomas Gottschalk wird ein letztes Mal für die Samstagabend-Show „Wetten, dass..?“ vor der Kamera stehen. Seit 1987 ist der 73-Jährige das Aushängeschild des Formats. Viele Fans können sich das Ganze ohne ihn kaum vorstellen.

Und auch Thomas Gottschalk selbst scheint dieser Abschluss einer Ära alles andere als leicht zu fallen. Am Dienstag nach der Verkündung meldet sich der Moderator via Instagram zu Wort und macht seinen Fans dabei eine klare Ansage.

Thomas Gottschalk teilt emotionale Worte

„Erstmal meinen ehrlichen Dank an alle, die sich hier bei Instagram direkt an mich gewendet haben. Eure Meinung ist mir wichtig und fast alle können meinen Entschluss nachvollziehen, bei der nächsten Ausgabe von „Wetten, dass..?“ den Stecker zu ziehen. Einige bedauern es – mir fällt es auch nicht leicht“, beginnt der Moderator sein Statement.

Doch der Abschied von der Kultshow sei jetzt genau richtig. Die Zeiten der Samstagabendunterhaltung sei vorbei, so Gottschalk. Seine Begründung spricht Bände: „Bevor mir ein Autor vor der Show die Gags aufschreibt und man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den mir ein Redakteur ständig „Shitstorm-Warnungen“ durchgibt oder mir erklärt, welche „Celebrity“ da gerade neben mir sitzt, mache ich mich vom Hof.“

Klare Ansage von ZDF-Star – er hört nicht ganz auf

Viele Fans wurden nach der Ankündigung panisch und befürchteten, dass Thomas Gottschalk sich nun ganz aus dem TV-Geschäft rauszieht. Doch wie er nun selbst betont, ist das definitiv nicht der Fall. Er schreibt: „Und bevor es zu Fehlinterpretationen kommt, hier im O-Ton: Ich verabschiede mich damit nicht vom Bildschirm, denn ich glaube nach wie vor an die Kraft des Fernsehens.“

Demzufolge hört er also nur bei „Wetten, dass..?“ auf. In Formaten wie „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ steht er weiterhin neben Barbara Schöneberger und Günther Jauch vor der Kamera. Und noch etwas ist sicher: Die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk wird wohl in die Geschichte eingehen.

Das ZDF zeigt die letzte „Wetten, dass..?“-Folge mit Thomas Gottschalk als Moderator am 25. November 2023 ab 20.15 Uhr.