Thomas Gottschalk zieht in Luxusgegend – hier ist er kein Unbekannter

Er ist eine absolute Fernsehlegende und schrieb als Moderator der ZDF-Show „Wetten, dass…?“ Geschichte. Thomas Gottschalk wirkte in unzähligen Fernsehprojekten mit und hat seit kurzem einen eigene Podcast namens „Die Supernasen.“

Auch privat läuft es für den Entertainer wie am Schnürchen. Seit dem Jahr 2019 lebt Thomas Gottschalk mit seiner Lebensgefährtin Karina Mroß in Baden-Baden, der Fernsehstar hat außerdem ein Ferienhaus in Kalifornien. Nun steht für den Moderatoren jedoch eine große Veränderung bevor.

Thomas Gottschalk hat Entscheidung getroffen

Thomas Gottschalk hat eine große Entscheidung getroffen und wird schon bald von Baden-Baden nach Bayern ziehen. Gemeinsam mit seiner Liebsten Karina Mroß möchte der Entertainer in Gräfelfing sesshaft werden. Die kleine Gemeinde liegt am Stadtrand von München und ist durch eine S-Bahn direkt mit der Innenstadt verbunden. Der schicke Vorort Münchens ist für seine Villenkolonien bekannt.

Zum Einzug bereit ist die neue Bleibe von Thomas Gottschalk jedoch noch nicht, Mroß berichtet der Zeitung Bild: „In Gräfelfing haben wir ein Haus gekauft, das noch renoviert werden muss.“ Eilig scheint es das Liebespaar anscheinend nicht zu haben.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Die Münchener Zeitung Merkur berichtet außerdem, dass Thomas Gottschalk bereits Kontakt zu seinen zukünftigen Nachbarn hergestellt hat. Selbst die örtliche Bäckerei haben der Entertainer und seine Karina bereits besucht, ausführlich gefrühstückt und anschließend für Fotos mit den Mitarbeitern posiert.

Zu stören scheint diese Aufmerksamkeit das Liebespaar nicht, Mroß erzählt der Bild: „Wir wurden hier schon ganz oft angesprochen. Ich sag dann immer: ‚Ich bring euch den Bub wieder heim‘.“ In Gräfelfing scheint Gottschalk nun also sein nächstes Zuhause gefunden zu haben.

Wie lange die Renovierung des neuen Heims dauern wird, ist noch unklar. Bis dahin werden sich Thomas Gottschalk und seine Liebste sicherlich auch in Baden-Baden eine schöne Zeit machen.