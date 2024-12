„Wetten, dass..?“ 2025: ZDF bestätigt ersten Verdacht

Schlechte Nachrichten für alle Fans des Kult-Klassikers „Wetten, dass..?“. Das ZDF hat entschieden: Im Jahr 2025 wird es keine neue Ausgabe der beliebten Show geben. ZDF-Senderchef Norbert Himmler machte in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur klar, dass die Show, die einst Millionen vor den Fernseher lockte, zumindest für nächstes Jahr nicht auf der Agenda steht.

„Wir haben ‚Wetten, dass..?‘ mit Thomas Gottschalk und seinem legendären Abgang auf der Baggerschaufel gebührend beendet“, erklärte Himmler. Doch er ließ die Tür für die Zukunft einen Spalt offen: „Das heißt aber nicht, dass ‚Wetten, dass..?‘ nicht eines Tages wieder kommen könnte.“ Ein Hoffnungsschimmer für alle, die auf ein Comeback des TV-Lagerfeuers hoffen.

„Wetten, dass..?“ künftig ohne Thomas Gottschalk?

Die Show, die in den 1980ern ihren Anfang nahm und 2014 aufgrund sinkender Quoten eingestellt wurde, feierte 2021 ein spektakuläres Comeback. Mit Retro-Charme und dem unvergleichlichen Gottschalk am Steuer holte die Sendung 2023 beeindruckende 12,13 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Ein Beweis dafür, dass der Klassiker auch in Zeiten von Streaming und Mediatheken nichts an Anziehungskraft verloren hat.

Doch was bedeutet das für die Zukunft? Der ZDF-Intendant sprach von einer „Denkpause“. Vielleicht braucht es einfach nur den richtigen Moment, um das Format neu zu beleben. Die Fans müssen sich also gedulden und weiter hoffen, dass ihre Lieblingsshow bald wieder im Programm auftaucht. Ob Thomas Gottschalk dann ebenfalls wieder als Moderator auftreten wird, bleibt weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis.

Bis dahin heißt es: Abwarten und Tee trinken. Denn wer weiß, vielleicht überrascht uns das ZDF ja doch noch mit einem unerwarteten Revival.