Thomas Gottschalk mit fiesem Seitenhieb gegen Leni Klum – „Für Unterhosen hat’s gereicht“

Er hat gerade erst Abschied genommen von der großen Bühne, aber ruhig ist Thomas Gottschalk trotzdem nicht. Der legendäre Moderator nahm bei „Wetten dass..?“ im ZDF Ende November den Hut.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der ehemalige Radio-DJ komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Aktuell ist der 73-jährige regelmäßig in dem Podcast „Die Supernasen“ mit seinem Freund und Mitstreiter Mike Krüger („Bodo mit dem Bagger“) zu hören.

Thomas Gottschalk teilt im Podcast aus

In ihrem Jahresrückblick plaudern sie über Gott und die Welt, insbesondere die deutsche Promi-Landschaft nehmen die beiden älteren Herren unter die Lupe. Mike Krüger, der in den 80-ern als Komiker und „Blödel-Barde“ große Erfolge feiern konnte, ist 2023 eine sehr präsente Dessous-Kampagne aufgefallen.

Es geht um Heidi Klum und ihre Tochter Leni. Gemeinsam stehen die beiden für eine italienische Modemarke unter Vertrag, die sich auf Unterwäsche und Lingerie spezialisiert hat. „Was will Heidi ihrer Tochter damit beibringen?“, fragt Krüger.

Gottschalk: „Ich habe es mir eh schon mit der Heidi verschissen…“

„Fürs Modeln war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat’s gereicht.“, teilt Thomas Gottschalk aus. Er hat scheinbar keine Probleme damit, wenn ihm diese Kritik an der 19-jährigen gemein ausgelegt wird: „Ich habe es mir eh schon mit Heidi verschissen, jetzt werde ich es mir mit der ganzen Familie vergraulen.“

Die Ironie an der Sache: Ohne Thomas Gottschalk hätte es die Karriere von Heidi Klum wahrscheinlich nie gegeben. 1992 gewann sie die von ihm produzierte ZDF-Castingshow „Model ’92“. Die damals 18-jährige gewann einen Vertrag bei der New Yorker Agentur „Metropolitan Models“. Von da an ging ihre Karriere steil bergauf.

Heidi Klum mit Tochter Leni bei einem Event im Bode-Museum in Berlin am 6. Oktober 2023 Foto: IMAGO/Future Image

Die beiden verstanden sich blendend, oft nahm sie auf dem Sofa bei „Wetten dass..?“ Platz. Doch das ist vorbei: „Sie ist immer noch angepisst, weil ich mal bei ihrem Topmodel-Finale eingeladen war und gesagt habe, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag“, sagt Thomas Gottschalk.