Heidi Klum teilt intime Aufnahmen – ihre Fans können kaum hinsehen! „Peinlich“

Gut gelaunt ins Neue Jahr. Das war auch für Deutschlands bekanntesten US-Export Heidi Klum Grund genug, mal wieder ausgelassen zu tanzen. Zusammen mit Mann Tom Kaulitz lässt das Model auf einer Party am Strand die Hüften kreisen.

Das Promipaar verbringt den Jahreswechsel in der Karibik und feiert Silvester outdoor unter Palmen und mit gut gekühlten Drinks.

Heidi Klum: Strand-Tanz mit Gatte Tom

Auf Instagram posten die beiden ein privates Video, „Happy 2024“ scheibt die GNTM-Moderatorin dazu. Gut gelaunt tanzen die beiden verliebt zu dem 90-er Jahre-Klassiker „Show me love“ von Robin S., während Heidi Klum im hellblauen Glitzer-Zweiteiler eine gewohnt gute Figur abgibt.

Besonders ihre Beine kommen dabei zu Geltung. Mit 50 ist diese Frau immer noch in Topform. Tom schmiegt sich von hinten an seine Gattin, wiegt sich mit ihr im Takt. Bei vielen Fans kommt das Video allerdings nicht besonders gut an. Hier einige der zahlreichen Kommentare auf Instagram:

„Peinlich, für eine über 50-jährige“

„Cringe“

„Sie scheint immer betrunken zu sein“ (aus dem Englischen übersetzt)

„Warum immer dieses sexualisierte Verhalten? Ich finde es peinlich.“

Sexy oder peinlich? Fans gespalten

Andere Fans sind ebenfalls nicht begeistert, aber gehen mit Heidi Klum nicht so hart ins Gericht: „Ich mag sowas auch nicht, aber es ist IHRE Sache und gefällt mir auch bei jungen Frauen nicht, aber von dir ist es unschön, das mit dem Alter in Verbindung zu bringen. Darf man ab einem bestimmten Jahrgang nur noch brav zu Hause hocken und sich in Sack und Asche kleiden oder wie?“, meint eine Userin. Eine andere fragt : „Dürfen 50 jährige keinen Spaß mit ihrem Mann haben?“

Mit 50 Jahren ist Heidi Klum nun endgültig im „Für ihr Alter“-Raster angekommen – ob sie will oder nicht. Fans und Follower scheinen sich zu fragen, was sich für eine Frau ihres Alters gehört und was sie besser bleiben lassen sollte.