Heidi Klum: Video zeigt sie oben ohne am Strand – sie ist nicht allein

Heiß, heißer, Heidi Klum! Als Model weiß die 50-Jährige natürlich, wie man sich so richtig in Szene setzt. Jetzt präsentierte sie sich am Strand – und das oben ohne.

Während die Menschen in ihrer deutschen Heimat Weihnachten in dicken Pullovern verbrachten, ließ sich Heidi Klum zum Fest der Liebe die Sonne auf den Bauch scheinen – und auf die Brüste! In ihrem neusten Urlaubsvideo filmte sie sich oben ohne.

+++Lena Gercke postet rührende Liebeserklärung – „Mein ganzes Herz in meinen Armen“+++

Heidi Klum: Nur eine Hand verdeckt ihren nackten Busen

Der Clip auf Instagram zeigt einen einladenden Strand. Im Hintergrund glitzert das bläulich-schimmernde Meer. Die Sonne lacht vom Himmel – von Wolken fast keine Spur. Doch die Fans dürften ohnehin nur Augen für Heidi haben.

Ihre Busen verdeckt sie dabei mit nur einer Hand. Währenddessen filmt sie mit der anderen. Dazu trägt sie ein knappes schwarzes Bikini-Höschen. Und die GNTM-Moderatorin ist nicht allein am Strand. Ebenfalls an ihrer Seite: Mann Tom Kaulitz. Der trägt eine knallgelbe Badeshorts mit Mickey-Mouse-Print.

Mehr über das Model: Heidi Klum plaudert geheime Pläne aus – „Sollte eine Überraschung sein“

Heidi Klum stellt die Kommentarfunktion aus

Klum und das Tokio-Hotel-Bandmitglied urlauben aktuell auf St. Barths in der Karibik. Im Instagram-Feed der Laufstegschönheit finden sich noch einige weitere Urlaubs-Schnappschüsse und -Videos wieder.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Kommentarfunktion unter dem freizügigen Urlaubsvideo hat Heidi übrigens ausgestellt. Eigentlich schade, denn Komplimente dürften ihr bei diesem Anblick ziemlich sicher sein.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Super-Model gibt gerne private Einblicke auf Instagram

Die Model-Mama gibt ihren rund 11,8 Millionen Followern nicht selten private und freizügige Einblicke auf ihrem Instagram-Account. Erst kürzlich filmte sie ihren Mann Tom Kaulitz klammheimlich, während er schlief. Wie das Video bei den Fans ankam, kannst du in diesem Artikel nachlesen.