„The Voice of Germany“: Mark Forster teilt gegen Kandidatin aus – „Ich fand’s frech“

Bei „The Voice of Germany“ müssen sich die Kandidaten schonungslos dem ehrlichen Urteil der Jury rund um Mark Forster, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Peter Maffay stellen – und die haben natürlich nicht immer nur nette Worte übrig.

Auf dem offiziellen Instagram-Account gibt „The Voice of Germany“ mit Kurz-Clips den Zuschauern vorab einen Geschmack darauf, was sie in der anstehenden Folge erwartet. Und am Freitagabend (28. Oktober) wartet auf die Zuschauer eine „freche“ Kandidatin – und ein fassungsloser Mark Forster.

„The Voice of Germany“: Mark Forster kennt beim Thema Haare keinen Spaß

Die Kandidatin performt den Song „Männer“ von Herbert Grönemeyer in ihrer eigenen Version. Nach dem Auftritt stellt Moderator Thore Schölermann fest: „Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Version von ‚Männer‘. Das habe ich so noch nicht gehört“.

Da kann Rae Garvey nur zustimmen – und spielt in seiner Beurteilung auf einen Textausschnitt an: „Männer haben dünne Haare. Habe ich nicht verstanden“, sagt der 49-Jährige und meint damit seine lange Haarpracht. Einer, der beim Thema Haare wohl keinen Scherz kennt, ist Mark Forster.

„The Voice of Germany“: Thore Schölermann lobt Kandidatin für ihren Mut

„Hast du dich bei dem Song irgendwie angesprochen gefühlt, Mark?“, will Schölermann von ihm wissen. „Wieso, ich hab doch eine Mütze auf?“, entgegnet der Cappy-Liebhaber ihm. „Aber mutig“, findet Thore die Darbietung der Kandidatin.

„Also ich fand’s frech“, urteilt Mark Forster knallhart. „Also keine Ahnung, die würde ich nicht weiterlassen Peter“, witzelt er. Ob die Kandidatin letztendlich weitergekommen ist, siehst du Freitagabend ab 20.15 Uhr auf Sat.1.