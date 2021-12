„The Voice of Germany“: Johannes Oerding steht vor Nico Santos‘ Garderobentür – und macht irre Entdeckung

Die erste Liveshow steht an! Bei „The Voice of Germany“ müssen sich die verbliebenen Kandidaten nun einer ganz besonderen Aufgabe stellen. Denn vor Livepublikum kann so manches schief gehen. Am Sonntagabend ist es soweit, das Viertelfinale läutet den Endspurt bei „The Voice of Germany“ ein.

Backstage laufen die Vorbereitungen für die Sat.1-Liveshow bereits auf Hochtouren. Coach Johannes Oerding nimmt seine Fans mit hinter die Kulissen – und macht eine Entdeckung an der Garderobentür von „The Voice of Germany“-Kollege Nico Santos.

„The Voice of Germany“: Johannes Oerding entdeckt DAS an Nico Santos‘ Garderobentür

Gespannt läuft Johannes Oerding durch den Flur des TV-Senders rum, ist auf dem Gang, wo die Coaches ihre Garderoben haben. „Mal gucken, was die anderen so machen. Ich glaube, Mark, wenn die Tür zu ist, dann schläft er“, so der Musiker in seiner Instagram-Story. Mit Mark meint er natürlich Coach Mark Forster, der es backstage offenbar lieber etwas ruhiger mag. Ebenso wie Nico Santos.

The Voice: Johannes Oerding entdeckt etwas an Nico Santos' Tür. Foto: SAT.1/ProSieben / Claudius Pflug

Als Johannes Oerding vor seiner Tür steht, bemerkt er den Zettel, der außen dranhängt.

Darauf steht: „Achtung Hund, Bitte nicht eintreten. Do not enter!“ Johannes kommentiert den Zettel schließlich so: „Ah, immer wenn Vollmond ist, dann hängen wir diesen Zettel auf. Dann darf man die Kollegen nicht stören.“ Ein Hund, so so...

Am Sonntag müssen sich die „The Voice“-Coaches wieder entscheiden: Wer bewährt sich im Viertelfinale? Foto: ProSiebenSAT.1/André Kowalski

Stören will Johannes die Kollegen auch gar nicht …. oder doch? Plötzlich ruft er Sarah Connors Namen lauthals durch den gesamten Flur. „Sarah! Sarah? Schläfst du?“ Sarah reagiert daraufhin nicht. Sie braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Schönheitsschlaf, bevor die Liveshow bei Sat.1 ansteht.

Diese „The Voice“-Kandidaten sind übrigens im Viertelfinale dabei:

Team Johannes Oerding: Sebastian Krenz (29, Oppurg), Zeynep Avci (38, Berlin) und Ann Sophie Dürmeyer (31, Hamburg)

Sebastian Krenz (29, Oppurg), Zeynep Avci (38, Berlin) und Ann Sophie Dürmeyer (31, Hamburg) Team Mark Forster: The Razzzones (33-38, Berlin), Luna Farina (19, Krefeld) und das Duo Florian und Charlene Gallant (36 und 32, Mutterstadt)

The Razzzones (33-38, Berlin), Luna Farina (19, Krefeld) und das Duo Florian und Charlene Gallant (36 und 32, Mutterstadt) Team Nico Santos: Gugu Zulu (29, Hamburg), Kati Lamberts (26, Karlstadt) und Jennifer Williams-Braun (63, Bruckmühl)

Gugu Zulu (29, Hamburg), Kati Lamberts (26, Karlstadt) und Jennifer Williams-Braun (63, Bruckmühl) Team Sarah Connor: Archippe Mbongue Ombang (22, Kiel), Joel Zupan (27, Berlin), Katarina Mihaljevic (21, Pfungstadt)

Das Viertelfinale von „The Voice“ kannst du am Sonntag, ab 20.15 Uhr, bei Sat.1 sehen.

Peinliche Panne bei „„The Voice of Germany““-Dreh

