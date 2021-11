„The Voice“: Steht die Siegerin bereits fest? Fans sind sicher: „Hat diese Staffel schon jetzt gewonnen“

Am Sonntagabend ging es für die Kandidaten bei „The Voice of Germany“ in die begehrten „Sing Offs“. Hier zeigte sich, welche Kandidaten es ins Viertelfinale am 5. Dezember schaffen.

Bis zum großen „The Voice“-Finale sind es nur noch wenige Wochen, aber wirft man einen Blick ins Netz, scheint sich schon jetzt ziemlich deutlich ein Publikumsliebling herauszukristallisieren.

Am Sonntag müssen sich die „The Voice“-Coaches wieder entscheiden: Wer schafft es ins Viertelfinale? Foto: ProSiebenSAT.1/André Kowalski

„The Voice“: Über eine halbe Million Klicks – Zeynep ist den anderen meilenweit voraus

Die Zuschauer scheinen ihren „The Voice of Germany“-Favoriten bereits gefunden zu haben. Die Rede ist von Zeynep Avci aus dem Team von Johannes Oerding, die sich in den ersten Sing-Offs einen Platz im Viertelfinale gesichert hat.

+++„The Voice“: Mark Forster buzzert – doch als Kandidatin DAS sagt, fällt er vom Glauben ab+++

Mit der türkischsprachigen Ballade „Kıyamam“, was auf Deutsch so viel wie „Ich kann dir nicht wehtun, du bist zu wertvoll“ bedeutet, hat die 38-Jährige die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Ein Blick auf die Aufrufe bei YouTube verrät: Zeynep liegt ganz klar vorne. Während ihr Auftritt über 524.000 Klicks zählt, erreichen die Videos ihrer Konkurrenten maximal bis zu 230.000 Aufrufe.

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Seit Herbst 2021 läuft die elfte Staffel der ProSieben-Castingshow

Die Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das sind die Coaches der elften Staffel: Mark Forster, Nico Santos, Sarah Connor, Johannes Oerding und Elif

Moderiert wird die Sendung von Thore Schölermann und Lena Gercke

Gewinnerin der zehnten Staffel war Paula Dalla Corte

„The Voice“-Fans von Zeynep überzeugt: „Sie ist der Grund, warum ich TVoG gucke“

Bei Twitter schreibt eine Zuschauerin zu der „Kıyamam“-Performance von Zeynep: „Sie ist der Grund, warum ich TVoG gucke.“

Und auch in den YouTube-Kommentaren wird die Berliner Handelskauffrau mit Lob überschüttet:

„Sie hat den ersten Platz verdient.“

„Zeynep soll 'The Voice' gewinnen. Es sind sehr viele Talente mit dabei, bei Zeynep jedoch habe ich immer am ganzen Körper Gänsehaut.“

„Du gehörst zu den stärksten Sängern der Staffel und hättest sogar verdient, zu gewinnen.“

„Zeynep hat diese Staffel schon jetzt absolut gewonnen. Ihr Talent und ihre Star-Vibes sind unvergleichlich. Das, was sie da immer liefert, ist ohne zu übertreiben Weltklasse.“

Einer, der bis zur Live-Show als Publikumsliebling galt, war Anouar. Der Sänger flog allerdings noch vor der Show am Sonntag raus und ist nicht länger Teil von Sarah Connors Team.

