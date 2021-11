„Das Supertalent” (RTL): Wichtige Änderung im Halbfinale – sie betrifft auch die Zuschauer

Am Samstagabend wird es ernst. Das erste Halbfinale der diesjährigen „Das Supertalent”-Staffel steht an. Für die Liveshow in Köln hat sich RTL etwas Besonderes einfallen lassen.

Eine Regeländerung soll das Halbfinale noch spannender machen. Und die betrifft nicht nur die Kandidaten, sondern auch die „Supertalent”-Zuschauer.

Regeländerung beim „Supertalent”: Das müssen Zuschauer jetzt wissen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Das Supertalent”: Jury- und Zuschauerstimmen werden zusammengerechnet

In erster Linie müssen die Teilnehmer am Samstagabend die Jury von sich überzeugen. Nur dann haben sie eine Chance darauf, „Das Supertalent 2021” werden zu können. Doch auch die Stimmen der Zuschauer spielen an diesem Abend eine wichtige Rolle.

Denn: Die Bewertung der „Supertalent”-Jury findet dieses Mal parallel zum Zuschauervoting statt, wie „Tag24” berichtet. Am Ende des Halbfinales werden demnach die Punkte der Jury mit den Stimmen der Zuschauer aus dem Telefon- und SMS-Voting addiert.

----------------------------------------

Das ist „Das Supertalent“:

„Das Supertalent“ ist der deutsche Ableger vom englischsprachigen „Got Talent“-Format

Der Fernsehsender RTL strahlt die Castingshow seit 2007 aus

Das Preisgeld halbierte sich im Jahr 2020 von 100.000 Euro auf 50.000 Euro

Gewinner der 14. Staffel war Sänger Nick Ferretti

Moderiert wird die Sendung seit 2021 von Lola Weippert und Chris Tall

In der diesjährigen Jury sitzen Lukas Podolski, Chantal Janzen, die Ehrlich Brothers und Michael Michalsky

----------------------------------------

„Das Supertalent”: Nach sieben Jahren – RTL führt offizielles Halbfinale wieder ein

Anders als das TV-Publikum rufen Lukas Podolski, die Ehrlich Brothers, Chantal Janzen und Michael Michalsky aber natürlich nicht für einen Kandidaten ihrer Wahl an, sondern bewerten jeden Einzelnen der neun Auftritt mit einer Skala von eins bis fünf Sternen.

Dass es überhaupt wieder ein Halbfinale beim „Supertalent“ gibt, ist nicht selbstverständlich. Seit der achten Staffel im Jahr 2014 hat es keins mehr gegeben. Stattdessen mussten die Kandidaten darauf hoffen, dass einer der Juroren den Goldenen Buzzer für sie drückt.

----------------------------------------

----------------------------------------

Nicht verpassen: Die erste Liveshow des „Supertalent”-Halbfinales siehst du am Samstag, den 27. November, um 20.15 Uhr bei RTL.

