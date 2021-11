„Das Supertalent“: Zuschauer mussten stark sein – RTL fasste DIESEN Entschluss

Gerade für „Supertalent“-Fans war es in den vergangenen Wochen nicht immer leicht. Denn seit einiger Zeit ist die Castingshow für einige Zuschauer nicht mehr das, was sie einmal war – schließlich verließ Show-Urgestein Dieter Bohlen nach 13 Jahren seinen Juryplatz. Die Juroren beim „Supertalent“ wechseln in dieser Staffel stattdessen wöchentlich.

Am Samstag kam jedoch alles anders für die „Supertalent“-Zuschauer. RTL hatte vorab eine Entscheidung getroffen, die für Fans bitter war.

„Das Supertalent“: Traurig für Fans – RTL fasste DIESEN Entschluss

In der Vorwoche wurden die Kandidaten für die Halbfinal-Runden ausgewählt. Doch die haben ihr Talent am Samstag (20. November) nicht noch mal unter Beweis stellen können. Denn: „Das Supertalent“ legte in dieser Woche eine Pause ein.

Das ist das Supertalent:

„Das Supertalent“ ist die deutsche Version vom englischsprachigen „Got Talent“.

Der Fernsehsender RTL strahlt die Casting-Show seit 2007 aus

Moderiert wurde das Supertalent bis 2020 von Daniel Hartwich

Dieter Bohlen war lange Zeit das Urgestein der Jury

Auch Bohlens langjähriger Kollege Bruce Darnell wird in den neuen Shows nicht mehr dabei sein

2021 werden erstmals Lukas Podolski, Chantal Janzen und Michael Michalski in der Jury sitzen

Die Moderatoren sind Chris Tall und Lola Weippert

„Supertalent“ fiel aus: DIESE Show wurde stattdessen gezeigt

Stattdessen hat RTL die Show „Bin ich schlauer als Lukas Podolski?“ gezeigt. Bei der Spielshow fühlt Moderator Günther Jauch dem Fußball-Profi auf den Zahn. Auch die Zuschauer von zu Hause aus konnten sich mit Lukas Podolski messen.

Das erste „Supertalent“-Halbfinale findet folglich erst eine Woche später, am 27. November, statt. Solange müssen Fans also noch aushalten. Und wie RTL bekannt gibt, sitzt beim zweiten Halbfinale am 4. Dezember ein besonderer Gast in der Jury, der kürzlich erst mit seiner ZDF-Comeback-Show „Wetten, dass…?“ für Diskussionen sorgte: Thomas Gottschalk.

Das „Supertalent“-Finale wird dann am 11. Dezember bei RTL eingeläutet.

