„The Voice“-Coach Sarah Connor wird für Meinung heftig kritisiert – „Erbärmlich“

Es dürfte ein Schock für alle „The Voice of Germany“-Fans gewesen sein, als am Sonntagabend das Show-Aus von Anouar Chauech bekannt gegeben wurde. Der Sänger aus dem Team von Sarah Connor war nicht etwa wie sein Kollege Anton Verzani freiwillig gegangen, sondern war vom Sender aus der Show gekickt worden.

Von der „The Voice“-Produktion hieß es, der Sänger hätte „im Umfeld der Proben mehrfach gegen die Werte verstoßen, für die ‚The Voice‘ steht: Fairness und ein respektvoller Umgang miteinander“. In der Show meldete sich auch sein Coach Sarah Connor zu Wort und musste dafür ordentlich Kritik einstecken.

Nach der Bekanntgabe reagierte auch „The Voice“-Coach auf den Rausschmiss ihres Schützlings und überraschte mit diesen Worten: „Ich bedaure das sehr. Es war nicht zu erwarten, aber ich stehe selber für alles andere als für diese Cancel Culture und das der jetzt einfach rausfliegt, ist für mich ein großer Schock.“.

Sarah Connor erntete Kritik für ihre Meinung bei „The Voice“. Foto: IMAGO / Stefan Schmidbauer

----------------------------------------

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Seit Herbst 2021 läuft die elfte Staffel der ProSieben-Castingshow

Die Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das sind die Coaches der elften Staffel: Mark Forster, Nico Santos, Sarah Connor, Johannes Oerding und Elif

Moderiert wird die Sendung von Thore Schölermann und Lena Gercke

Gewinnerin der zehnten Staffel war Paula Dalla Corte

----------------------------------------

Dann sagte sie: „Ich bin für Inklusion und ich möchte verstehen. Ich glaube, dass es Gründe dafür gibt, wenn jemand jemanden abwertend behandelt.“.

Sarah Connor meldet sich zu „The Voice“-Aus von Anouar Chauech und bekommt Kritik

Sarah Connor habe in den letzten Tagen viele „intensive Gespräche“ mit ihrem Team gehabt. Dann betonte sie noch einmal: „Für mich war er jemand, der straight ins Finale hätte maschieren können. Seine Reise bei 'The Voice' ist leider jetzt zu Ende, das hat ProSieben und Bildergarten so entschieden.“

Klingt, als hätte Sarah Connor selbst nur wenig Verständnis für die Entscheidung des Senders und der zuständigen Produktionsfirma. Zumindest eckte sie damit ordentlich bei den „The Voice“-Fans an.

Einer schrieb auf Twitter ihre Reaktion sei „erbärmlich“, andere waren „enttäuscht von Sarah“. Auf Instagram befürworteten die Fans von „The Voice“ hingegen die Entscheidung des Senders. Was allerdings wirklich hinter den Kulissen der Castingshow passierte und ist bislang unklar.

Sarah Connor ist zum ersten Mal Coach bei „The Voice of Germany“. Foto: ProSiebenSAT.1/André Kowalski

Nach „The Voice“-Rausschmiss – Anouar Chauech meldet sich bei Fans auf Instagram

Nachdem der Sänger raus geflogen war, meldete sich Anouar auf Instagram anschließend selbst bei seinen Fans. „Ich kann und werde mich nicht dazu äußern. Ich habe einen Vertrag unterschrieben.“

----------------------------------------

----------------------------------------

Vorab hatte er in seiner Instagram-Story geschrieben: „Ich bin selber noch etwas unter Schock. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass jede Geschichte immer zwei Seiten hat.“ Kurz zuvor hatte er noch Aufnahmen von der Probe zur großen Live-Show veröffentlicht.

