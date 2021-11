„The Voice“: Mark Forster stellt Kandidatin Frage und ist perplex – „Begeisterung war zuerst nicht da“

Mark Forster ist einer der Juroren in der ProSieben-Castingshow „The Voice”.

Es sollte ein Auftritt werden, der alle umhaut. Weil der Song, den Coach Mark Forster für seine „The Voice“-Schützlinge vor dem Gesangsbattle rausgesucht hatte, ein echter Klassiker in der deutschen Musikbranche ist.

Doch der Schuss ging für Mark Forster am Sonntag nach hinten los. Die „The Voice“-Kandidaten reagierten nicht so, wie es der Sänger erwartet hatte.

„The Voice“: Mark Forster stellt Kandidatin Frage – dann wird es bitter für ihn

Weil seine Teilnehmer allesamt von Beginn an verdeutlicht haben, Fans von deutscher Musik zu sein, hatte Mark Forster die Idee, „Ohne Dich“ für das Battle zu wählen. Mark: „Viel deutscher kann ein deutsches Lied nicht sein. ‘Ohne dich‘ von der Münchner Freiheit.“

„The Voice“-Kandidatin Mia: „Begeisterung war zuerst nicht da“

So so, die Münchner Freiheit. Nicht ganz das, was den „The Voice“-Sängern vorschwebte. Bei den Proben fragte ihr Coach sie:

Mark: „Ihr habt schon gehört, welchen Song ihr singen werdet, ne? Findet ihr gut, oder…?“

Mia: „Joa die Begeisterung war zuerst nicht so da.“

Patrick: „Münchner Freiheit, ich musste erst mal rattern. Dann habe ich gedacht: Ok, Kitsch?“

Mark: „Es sind hier also keine Münchner Freiheit Fans in the house oder was?“

Stefanie: „Nee, so gar nicht.“

Einige Zuschauer fanden die Auswahl vom „The Voice“-Coach auch nicht vorteilshaft. Bei Instagram kommentierten sie „Soll mal einer verstehen, was den Forster da geritten hat. Sowohl die Songauswahl, als auch die Entscheidung - beides Katastrophe“ oder „Schreckliches Lied“.

Am Ende musste Kandidatin Mia das „The Voice“-Feld räumen und ihrer Konkurrentin Stefanie für die nächste Runde den Vortritt lassen.

Am Donnerstag geht „The Voice of Germany“ um 20.15 Uhr bei Prosieben weiter. Dann beginnen die Sing Offs.

