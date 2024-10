„The Voice of Germany“: Plötzlich stürmt Mark Forster aus dem Studio! „Was fällt euch ein?“

Am Freitagabend (11. Oktober) zeigt Sat.1 die sechste Folge der aktuellen „The Voice of Germany“-Staffel. Dort macht sich die Jury rund um Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Kamrad wieder auf die Suche nach den größten Gesangs-Talenten Deutschlands.

Der Kampf zwischen den „The Voice of Germany“-Coaches wird dabei von Runde zu Runde härter. Da kann es schon einmal vorkommen, dass einer der Vier die Nerven verliert. Doch was Mark Forster plötzlich überkommt, damit hätte wohl keiner gerechnet.

„The Voice of Germany“: Talent sorgt für Begeisterung

In der sechsten Runde der „Blind Auditions“ wird der Kampf um die Talente auf eine neue Stufe gehoben. Vor allem zwischen Mark Forster und Yvonne Catterfeld herrschen Spannungen. Spätestens nach dem Auftritt von Anima Beka aus Neuss eskaliert die Situation komplett.

Doch alles erst einmal von vorn: Die 22-Jährige singt bei ihrem Auftritt den Song „Masterpiece“ von Jessi J. Damit kann sie die Jury letztendlich auch überzeugen. Nachdem sie sich die Meinungen aller Coaches angehört hat, hat sie die Qual der Wahl. In welches Team wird sie gehen?

„The Voice of Germany“: Mark Forster auf 180

Die 22-Jährige entscheidet sich nach einer kurzen Beratung mit ihren Liebsten für das Team Yvonne statt für Mark Forster. Grund genug für den Sänger plötzlich aufzuspringen und hinter die Kulissen zu rasen. „Wo seid ihr? Was fällt euch ein?“, schreit er in Richtung der Freunde und Familie der jungen Kandidatin.

Nach dieser Ansage macht er sich dann auch wieder auf den Rückweg. „Ich war nur kurz auf der Toilette“, sagt Mark Forster dann bei seiner Rückkehr zu seinen Konkurrenten. Die haben aber über sein Mikrofon alles mitbekommen.

Die neue Staffel von „The Voice of Germany” startet am Donnerstag (26.09.) bei ProSieben und kommt außerdem am Freitag (27.09.) bei Sat.1. Ganze Folgen kannst du auch bei Joyn streamen.