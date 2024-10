„The Voice of Germany“: Überraschender Bühnen-Auftritt nervt Zuschauer – „Bescheuert“

Seit letzter Woche ist „The Voice of Germany“ mit neuer Staffel und neuer Jury am Start. Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Kamrad buhlen erneut um die besten Talente, um sie anschließend zu coachen und aus ihnen erfolgreiche Musiker zu machen.

Oft kann es bei dem Konkurrenzkampf von „The Voice of Germany“ zu Zoff zwischen den Coaches kommen – doch auch der Auftritt von Elias in der Folge am Donnerstag (3. Oktober) sorgt zumindest bei den Zuschauern für Zündstoff.

Der 18-jährige Elias hat aus Wien in Österreich den weiten Weg zu „The Voice of Germany“ auf sich genommen, haut die Jury mit seiner Interpretation von „In the Stars“ von Benson Boone um. Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Kamrad betätigen quasi zeitgleich den Buzzer, um sich das Talent zu sichern. Auch Mark Forster entscheidet sich nach dem zweiten Chorus für den Wiener.

So weit, so gut – doch was nach Elias‘ Auftritt passiert, sorgt bei den Zuschauern für Unmut. Gerade als die letzten Töne des Songs verstummt sind, stürmen vier Freunde von Elias die Bühne, umarmen den Sänger überschwänglich und bleiben anschließend hinter ihm im Spotlight stehen. Auch, als der 18-Jährige mit den Coaches verhandelt, von Samu Haber mit skurrilen Zukunftsversprechen („Wir kaufen ProSieben“) geködert wird, stehen die vier Supporter mit verschränkten Armen im Hintergrund.

„The Voice of Germany“-Zuschauer genervt

Genau das nervt die „The Voice of Germany“-Zuschauer gewaltig – zumal es nicht das erste Mal in dieser Staffel ist, dass die Begleiter die Bühne belegen. „Dass die Freunde, die dabei sind, auf die Bühne rennen, okay. Aber könnten auch wieder runter, wenn die Coaches mit ihm reden?“, schreibt jemand auf X. „Letztes Mal auch. Da sind die ewig noch stehen geblieben. Nervt echt, oder?“, stimmt eine Zuschauerin zu. „Ist des jetzt der neue Trend, dass die Begleitungen auf die Bühne stürmen?“, fragt eine andere. „Total bescheuert“, lautet ein Urteil dazu.

„Kann das TVOG-Team dafür sorgen, dass sich die Mitgereisten wieder hinter der Bühne freuen? Es heißt ‚Voice of Germany‘ und nicht ‚Couple of Germany'“, meckert auch ein weiterer X-Nutzer. Elias und die „The Voice of Germany“-Coaches vor Ort scheinen sich an dem Zustand allerdings nicht zu stören. Vor allem Yvonne Catterfeld hat Grund zur Freude: Sie darf den Sänger aus Österreich betreuen.