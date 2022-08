„The Voice of Germany“: Mark Forster verrät – „Es gibt verbotene Songs“

Endlich geht es wieder los. Ab Donnerstagabend suchen Stefanie Kloß, Rea Garvey, Peter Maffay und Mark Forster bei ProSieben und Sat.1 wieder nach „The Voice of Germany“.

Und auch in diesem Jahr stellt sich natürlich wieder die Frage, wer hat die beste Stimme des Landes und kann die erfahrenen „The Voice of Germany“-Coaches dazu bewegen, den roten Buzzer zu drücken? Einer, der scheinbar besonders schwer zu überzeugen ist, ist Popstar Mark Forster.

„The Voice of Germany“: Mark Forster verrät – „Es gibt ein paar verbotene Songs“

Der verriet nun nämlich im Interview mit „The Voice of Germany“, welche Songs er von den Kandidatinnen und Kandidaten auf gar keinen Fall hören will.

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Ab August 2022 läuft die zwölfte Staffel der ProSieben/Sat.1-Castingshow

Die Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das sind die Coaches der zwölften Staffel: Mark Forster, Peter Maffay, Stefanie Kloß und Rae Garvey

Moderiert wird die Sendung von Thore Schölermann und Melissa Khalaj

Gewinner der elften Staffel war Sebastian Krenz

„Es gibt ein paar verbotene Songs“, verrät der Mann, der mit Lena Meyer-Landrut auch schon die „The Voice Kids“-Edition als Coach beglückte. Mark weiter: „Alles von Whitney Houston und Adele ist quasi eigentlich verboten. Da muss man schon wirklich sehr gut sein, um da durchzukommen. Ansonsten „Ich glotz' TV“ (Song von Nina Hagen, Anm. d. Red.) habe ich relativ häufig gehört, finde ich bringt auch nichts. Wobei ich immer gebuzzert habe, vielleicht bringt es doch was.“

Na, dann sind wir ja mal gespannt, was sich die Kandidatinnen und Kandidaten so einfallen lassen. Klar ist bislang nur eines: Einer der Songs der ersten Blind Audition wird von Ed Sheeran sein. Kandidat Julian Pförtner singt nämlich „Shiver“ von dem britischen Superstar und kann damit direkt alle Coaches überzeugen. Er wechselt schlussendlich übrigens in das Team von „The Voice of Germany“-Neuling Peter Maffay.

