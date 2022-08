„The Voice of Germany“: Peter Maffay deutlich – „Radikal verändert“

Er ist eine absolute Legende. Wenn am Donnerstag (18. September 2022) die erste Folge der neuen Staffel „The Voice of Germany“ auf ProSieben startet, wird neben den arrivierten „The Voice of Germany“-Coaches Mark Forster, Rea Garvey und Stefanie Kloß auch Peter Maffay sitzen.

Der Mann, der mit „Tabaluga“ einen Erfolg für die Ewigkeit schuf, dessen Lieder in diesem Land wohl jeder mitsingen kann und beispielsweise mit Rapper Bushido bewies, dass er auch auf schwierigem Terrain bestehen kann. Nun also „The Voice of Germany“-Coach. Eine Aufgabe, die Peter Maffay nicht unterschätzen wird, weil er weiß, wie wichtig seine Dienste für die Talente sind.

„The Voice of Germany“: Peter Maffay spricht Klartext

So traut er seinen Talenten durchaus zu, eine ähnliche Karriere hinzulegen, wie er selbst, wie er auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt. „Wahrscheinlich aber in einer abgewandelten Form“, so der 72-Jährige.

Das ist Peter Maffay:

Peter Maffay wurde am 30. August in Brasov, Rumänien geboren

Er erfand die Figur Tabaluga

In der neuen „The Voice of Germany“-Jury sitzt er neben Rea Garvey, Mark Forster und Stefanie Kloß

Und weiter: „Ich glaube, viele Begleitumstände, die mit Musik zu tun haben, haben sich radikal in den letzten Jahren verändert. Dem muss man Rechnung tragen.“ Wenn man das aber tut, sei die Chance durchaus gegeben, ein ganzes Leben lang dabei zu sein, so Maffay.



Peter Maffay ist der Neue bei „The Voice of Germany“. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

The Voice of Germany“: Peter Maffay erklärt – „Es geht nicht um einen Sprint“

Dies habe er seinen Talenten auch immer versucht, mit auf den Weg zu geben. „Es geht nicht um einen Sprint, es geht um einen Marathon. Und der Marathon bedeutet, man muss in der Lage sein, die Dinge, die einen umgeben, richtig wahrzunehmen und in der Lage zu sein, sie richtig zu bewerten. Man muss wissen, wo man sich positioniert , wo man steht, wofür man steht und dann hat man eigentlich eine gute Chance zurechtzukommen.“

Man müsse aber auch auf sein Umfeld achten, erklärt der Altmeister. „Wer einen umgibt, in welchem Team man stattfindet. Man wird alleine einiges bewegen können, aber nicht alles.“