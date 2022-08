Seit über zwei Jahren ist der Streaming-Dienst „Disney Plus“ auch in Deutschland verfügbar. FAns von Disney-, Pixar- und Star Wars kommen hier voll auf ihre Kosten. Wir zeigen Dir, was der Streaming-Riese zu bieten hat.

Disney+: Marvel-Verbot! ER darf nicht in „She-Hulk“ zu sehen sein – „Hat viele verärgert“

Bittere Enttäuschung für Marvel-Fans: Ein beliebtes Gesicht aus dem MCU wird in der neuen Superhelden-Serie „She-Hulk“, die am 18. August bei Disney+ startet, fehlen.

Hinter den Kulissen von Disney+ soll es deshalb sogar großen Ärger gegeben haben. Die Serienschöpferin und Hauptautorin von „She-Hulk“ packt aus.

Disney+ setzt Marvel-Universum fort – ausgerechnet eine der beliebtesten Figuren fehlt

Schon im Trailer haben die Fans einen Vorgeschmack auf die zahlreichen Gastauftritte einiger bekannter Marvel-Figuren in „She-Hulk“ bekommen.

Neben Bruce Banner alias Hulk gibt es auch ein Wiedersehen mit dem Bösewicht Abomination, Wong aka dem Meister der mystischen Mächte und sogar Daredevil. Letzterer wurde für die Produktion von Disney+ jedoch etwas umgestaltet.

Die neue Marvel-Serie „She-Hulk“ ist ab dem 18. August bei Disney+ verfügbar. Foto: Marvel Studios

Doch auf einen bestimmten Comic-Helden müssen sowohl die Fans als auch die Produzenten von „She-Hulk“ verzichten. Ausgerechnet Publikumsliebling Spider-Man darf nicht in der Serie vorkommen.

Das ist Disney+:

Disney+ ist eine Online-Videothek sowie der Streamingdienst der Walt Disney Company

Die Plattform ist seit dem 12. November 2019 online

Aktuell zählt Disney+ 221 Millionen Abonnenten – und liegt damit auf Platz 1 der weltweit größten Streaming-Anbieter (Stand August 2022)

Die Kosten für ein Abo liegen bei 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr

Disney+: Marvel verbietet Auftritt von Spider-Man in „She-Hulk“

In einem Interview mit „The Direct“ verrät die Serienmacherin sowie Hauptautorin Jessica Gao, welche Charaktere sie gerne noch in die Serie gebracht hätte. Demnach gibt es einige Figuren, die entweder aufgrund von Rechtsproblemen oder weil Marvel andere Pläne für ihre Geschichte hat, nicht in „She-Hulk“ auftreten dürfen.

Am meisten schmerzt sie jedoch das Spider-Man-Verbot. „Die eine Figur aus dem MCU, die viele Autoren in unserem Raum wirklich verärgert hat, weil wir sie nicht verwenden konnten, war Spider-Man und jeder, der damit zu tun hatte – wie im Spider-Man-Universum. Denn wir hatten so viele Spider-Man-Fans im Raum“, erzählt die Serienschöpferin.

Auf Spider-Man können die „She-Hulk“-Zuschauer lange warten. Foto: IMAGO / Prod.DB

So soll nicht etwa Schauspieler Tom Holland, der die Rolle seit 2016 verkörpert, schuld gewesen sein, sondern die Verantwortlichen der Marvel Studios. „Sie sagten nur, dass sie andere Pläne hätten. Und das war alles, was sie uns gesagt haben. Und dann haben wir sehr, sehr hart versucht, zu stochern und zu drängeln, um ein bisschen mehr Informationen zu bekommen. Natürlich wollten sie uns nichts sagen“, berichtet Jessica Gao.

