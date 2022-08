„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: Sexy Bikini-Video macht Fans wuschig

Holla, die Blumhagen. Eines kann man diesem Sommer ja nun wirklich nicht vorwerfen: Und zwar, dass er zu wenig Sonne bieten würde. Im Gegenteil. Der Sommer 2022 ist einer der wärmsten der vergangenen Jahre. Nun kann man jetzt über die Hitze klagen, oder man genießt das schöne Wetter. So wie „Frühstücksfernsehen“-VIP-Expertin Vanessa Blumhagen.

Die teilte nämlich ein Video auf ihren Instagram-Kanal, dass ein typisches Wochenende im Sommer der Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin zeigt.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen genießt ihr Wochenende

Nur in einem knappen, weißen Bikini bekleidet, zeigt sich Vanessa Blumhagen auf ihrer Terrasse, am See oder beim Sonnenbad. Verführerisch fährt sich die 44-jährige Karlsruherin durch die Haare, lächelt beseelt. Im Hintergrund singt Cameron James ihren Song „You can do anything“.

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin hat seit 1987 das aktuelle Weltgeschehen, Trends sowie Alltagstipps im Programm

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

Welch herrliches Sommer-Wochenende. Das finden auch die Fans, die nach Vanessas Video ganz wuschig erscheinen. „Beautiful, sweet, hot and sexy“, schreibt ein User, der für das Kompliment noch einmal sein ganzes Schulenglisch hervorgekramt hat. Ein anderer ergänzt: „Was für eine wunderschöne Frau.“ Und ein dritter lobt: „Zum Verlieben.“

Na, dann können wir uns ja auf eine gut erholte und braun gebrannte Vanessa Blumhagen im „Frühstücksfernsehen“ freuen.

