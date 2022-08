Queen Elizabeth II.: Erschreckend! DIESER Anblick wird ihr Herz brechen

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II. liebt Rosen. Zu Hunderten wachsen die zarten Pflanzen in unterschiedlichsten Farben und Formen in den Gärten der Königin. Sogar eine eigene Rosensorte wurde der 96-Jährigen gewidmet. Die „Queen Elizabeth“ erstrahlt in einem hellen Rosa und wurde von Walter Edward Lammerts extra für die Monarchin gezüchtet.

Wenn Queen Elizabeth II. jetzt allerdings aus ihrem Musikzimmer hinaus in den Garten des Buckingham Palace schaut, dürfte es der Königin schwer ums Herz werden.

Queen Elizabeth II.: Hitze-Wochen in Großbritannien

Die Wochen der Hitze, die Großbritannien heimgesucht hatten, haben ihre Spuren hinterlassen. Die einst im Grün des frisch gemähten Rasens strahlenden Wiesen sind verdorrt, wirken fast wie Felder kurz nach der Ernte braun und trostlos. Ein überraschender wie trauriger Anblick auch für die vielen Touristen, die hier täglich ein- und ausgehen.

Das ist die britische Thronfolge:

Charles, Prinz von Wales William, Herzog von Cambridge George, Prinz von Cambridge Charlotte, Prinzessin von Cambridge Louis, Prinz von Cambridge Harry, Herzog von Sussex Archie Mountbatten-Windsor Lilibet Diana Mountbatten-Windsor Andrew, Herzog von York

Es ist ein Bild, das London derzeitig beherrscht. Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke machten die Stadt an der Themse zu einem Glutofen. Sogar das Wasser wurde knapp, musste zeitweise gar rationiert werden. Die prachtvollen Parks, in denen sich im Sommer die Pflanzen in ihrer Farbenpracht überbieten, wirken verweist, die Menschen haben sich vor der Hitze zurückgezogen. Blattwerk bedeckt den Boden. Wäre da nicht die Hitze, man könnte denken, wir hätten bereits November.

Der Blick der Queen aus ihrem Musikzimmer. Foto: Robin Grützmacher

Doch zum Glück lässt ein Blick auf den Wetterbericht Besserung erwarten. In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen auf 23 bis 26 Grad. Und viel wichtiger: Es soll endlich wieder regnen. Und das sogar richtig stark. 4,3 Liter pro Quadratmeter sind für Dienstag (16. August) vorausgesagt. Die Queen und ihre Gärten werden es danken.

