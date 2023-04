„The Voice Kids“: Lena Meyer-Landrut auf 180 – „Ich kann’s nicht verstehen“

Geschmäcker sind verschieden. Das ist auch in der Musik so. Und so kann es auch in der Sat.1-Show „The Voice Kids“ mal vorkommen, dass die Coaches unterschiedlicher Meinung sind. Muss es sogar, wäre ja schließlich langweilig, wenn dem nicht so wäre. Und gerade deshalb war Lena Meyer-Landrut in der neuen Folge der Sat.1-Castingshow, die der Sender am Freitag (21. April 2023) ausstrahlt auf 180.

Doch was war bei „The Voice Kids“ geschehen? Lena Meyer-Landruts Wut entzündete sich an dem Auftritt des zwölfjährigen Moritz. Beziehungsweise eher an dem Verhalten von Alvaro Soler während des Auftrittes des zwölfjährigen Moritz.

Lena Meyer-Landrut meckert Alvaro Soler an

Der hatte mit seiner Version von Michael Patrick Kellys „Blurry Eyes“ alle „The Voice Kids“-Coaches überzeugt. Alle „The Voice Kids“-Coaches? Nein, ein Coach leistete Widerstand, wollte sich partout nicht für den Zwölfjährigen umdrehen. Und bekam das auch direkt von Lena zu spüren.

„Ich kann nicht verstehen… ich kann’s nicht verstehen, wie man nicht drücken kann. Es geht nicht“, motzte sie ihren Kollegen Alvaro an. Da halfen auch keine Erklärungsversuche, dass sein Gefühl nicht gestimmt habe. „Das kann man nicht erklären. Ich finde, Moritz hat mit so viel Gefühl gesungen“, entgegnete Lena.

Lena darf sich freuen

Aber er habe doch eine andere „Gefühlskommunikation“, versuchte sich Alvaro Soler weiter zu rechtfertigen. „Manchmal bin ich ein bisschen komisch, es tut mir leid. Deswegen habe ich mich heute nicht umgedreht“, so der Sänger.

Lena dagegen war vollkommen begeistert: „Moritz, du hast mit ganzem Körpereinsatz gesungen, ich habe es dir richtig geglaubt und richtig abgenommen. Das war eine ganz tolle Performance.“ Bei so viel Lob konnte Moritz Lena dann auch nicht mehr widerstehen. Und so geht der Zwölfjährige aus der Nähe von Bonn nun für Lena Meyer-Landrut auf Pokaljagd.