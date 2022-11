„The Masked Singer“ lässt Tour-Bombe platzen – ER sitzt bald im Rateteam

Das Konzept ist einfach. Maskierte Prominente singen so lange, bis sie unter ihren opulenten Verkleidungen erkannt werden. Bis es soweit ist, bereiten die Teilnehmenden nicht nur den Zuschauern, sondern auch dem ebenfalls prominent besetzten Rateteam Kopfzerbrechen. Genau damit schaffte es „The Masked Singer“ über sieben Staffeln lang sein Publikum zu unterhalten.

Aber die Show alleine reicht nicht aus, um die Rate-Lust der Prosieben-Fans zu stillen. Also geht „The Masked Singer“ auf Tour. Bevor 2023 dann wieder live an mehreren Standorten in Deutschland gerätselt wird, gibt es jetzt einen Hinweis zum Rateteam. Denn hier steht jetzt der erste Promi fest.

„The Masked Singer“: Rate-Mitglied steht fest

Gleich 13 Städte werden angefahren. Vor Ort treten dann die bereits bekannten Masken aus den letzten Staffeln auf und geben ihre Hits zum Besten. Außerdem kündigt Prosieben für jede Stadt auch einen neuen Überraschungsgast an, den es zu demaskieren gilt.

Diese vier Masken sind immer mit dabei:

Max Mutzke (der Astronaut)

Alexander Klaws (Mülli Müller)

Sandy Mölling (die Raupe)

Ella Endlich (das Zebra)

Und es gibt noch jemanden, der bei allen 13 Shows anwesend sein wird. Es ist Wigald Boning. Der Komiker, der 2020 als Frosch ins Mikro quakte, soll bei der Tour als festes Mitglied im Rateteam sitzen.

Wigald Boning wird bei der „The Masked Singer“-Tour im Rateteam sitzen. Foto: IMAGO / Stefan Schmidbauer

„The Masked Singer“: Dieser Promi ist mit auf Tour

Über seine neue Position freue er sich ungemein, lässt Wigald Boning die Zuschauer auf der „The Masked Singer“-Instagram-Seite wissen. Im gleichen Atemzug wird auch bekannt gegeben, dass ein weiterer Ehemaliger mit dabei sein wird. Und zwar Mike Singer. Der war in der gleichen Staffel, wie Wigald Boning zu sehen und begeisterte als „Wuschel“.

Mehr Themen:

Bei Rate-Königin Ruth Moschner hat der ehemalige „The Voice Kids“-Kandidat anscheinend einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn kaum ist die Ankündigung raus, kommentiert sie begeistert: „Mike war sensationell als Wuschel.“ Wer neben Boning sonst noch in der Jury sitzt, ist bislang übrigens noch geheim, wie so oft bei „The Masked Singer“…