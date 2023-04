„The Masked Singer“: Ruth Moschner verrät geheime Tricks – so behält sie den Überblick

Sie ist aus der Sendung nicht mehr wegzudenken: „The Masked Singer“-Urgestein Ruth Moschner ist seit Staffel Nummer eins der Kopf des Rateteams. Klar, dass sie sich über die Jahre zum absoluten Profi in Sachen Indizienauswertung entwickelt hat. Doch wie schafft sie es bloß den Überblick zu behalten?

In einem exklusiven Interview mit der Redaktion verrät „The Masked Singer“-Star Ruth Moschner ihre geheimen Tipps und Tricks. Schließlich kommen ihre Expertisen zu den Masken nicht von irgendwo. Auch in diesem Jahr 2023 möchte die gebürtige Münchenerin in Staffel 8 zeigen, was sie drauf hat.

„The Masked Singer“: Ruth Moschner führt heimlich Tagebuch

Von Sendung zu Sendung häufen sich die Indizien, die Hinweise auf die Promis unter den Masken geben sollen. Während manche Tipps einleuchtend wirken, fragt man sich bei anderen, wie das Sinn machen kann. Genau deswegen schreibt sich Ruth Moschner die Indizien regelmäßig mit.

„Ja, es ist tatsächlich so, dass ich Listen führe zu den Indizien. Manchmal macht ein Indiz, welches einem vielleicht in Show eins ins Auge sticht, erst in Show drei oder vier Sinn“, so die 46-Jährige. Und ihre Mitschriften können sich auch sehen lassen, wie die gebürtige Münchenerin betont: „Es ist zwar nicht so, wie es sich viele vorstellen, dass ich eine große Wand mit Fotos und Zeitungsausschnitten im Keller habe. Aber ich gebe zu, meine Notizen sind durchaus umfangreich. Jedes Detail könnte entscheidend sein. Gerade das Um-die Ecke-Denken macht immer Spaß, aber ohne Navi verfängt man sich auch mal schnell, daher sind Listen sehr hilfreich.“

Ruth Moschner liebt den Ratespaß bei „The Masked Singer" und verbringt sogar ihre Freizeit mit den Analyse der Masken.

Ruth Moschner rätselt nicht nur bei „The Masked Singer“-Liveshow

Die Moderatorin brennt so sehr für die Unterhaltungs-Show, dass sie sich sogar nach den Dreharbeiten mit der Frage nach den Identitäten beschäftigt: „Ich erlaube mir den Sonntag nach der Show, da muss natürlich schon alles nachgearbeitet werden, nicht, dass mir live was entgangen ist. Und natürlich am Freitag vor der nächsten Show. Mit etwas Abstand erscheinen manche Dinge dann deutlicher. Ich gebe zu, besonders kniffligen Fällen widme ich natürlich etwas mehr Zeit und Sherlock-Tricks.“

Einen dieser Tricks verrät sie anschließend auch noch: „Ich mache auch Screenshots von Körperteilen, wenn es bei der Recherche hilft. Ich fürchte, so langsam muss mich Google beim FBI melden, meine Suchanfragen sind sicherlich ein bisschen verstörend.“

