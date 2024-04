„The Masked Singer“: Indizien sprechen für sich – Flipflops enttarnt

Heute geht es bei „The Masked Singer“ um alles: Das Halbfinale steht kurz bevor und alle Kandidaten möchten sich den begehrten Platz sichern. Währenddessen versucht die Jury, mithilfe von Hinweisen der ProSieben-Sendung die maskierten Sänger zu enttarnen. In Show vier steht dabei für einige bereits eindeutig fest: DIESE Stars stecken hinter den Flipflops.

„The Masked Singer“: Sind diese Stars bereits enttarnt?

Das spannende Rätselraten hinter den maskierten Kostümen hat wieder begonnen: „The Masked Singer“ geht in eine neue Runde. In Show vier starten die Flipflops in den Abend. Das Besondere an ihnen: Die Maske tritt im Doppelpack auf – beschränkt sich daher auch das Raten um den Star auf ein Duo? Schon in den letzten Shows verhärteten sich Vermutungen auf Zwillinge oder Geschwisterpaare. Ganz hoch im Kurs standen „Tokio Hotel“-Mitglieder Bill und Tom Kaulitz oder Heiko und Roman Lochmann, besser bekannt als „Die Lochis.“

++ The Masked Singer: ProSieben-Zuschauer sicher – dieses Geheimnis steckt hinter dem Flip Flop ++

Vor dem Auftritt der Masken werden die üblichen Hinweise vorgestellt, welche die Jury der Enttarnung näher bringen soll. Die Indizien der Flipflops: eine goldene Henne und ein lachendes Emoji. Auch der Hinweis auf das Wort „Voice“ wird immer wieder markant hervorgehoben.

„The Masked Singer“: Indizien sprechen für sich

Auf X sind sich die Fans der ProSieben-Sendung einig: „Damit steht dank der Indizien fest: Flip und Flop sind ‚Die Lochis‘, beziehungsweise ‚He/Ro‘. 2o18 waren sie Preisträger der „Goldenen Henne“, 2o17 waren sie bei „The Voice Kids.“ Bestätigt wird dies auch von einem anderen User der Online-Plattform: „‚Die Lochis‘ haben 2018 die ‚Goldene Henne‘ gewonnen. Also ist das ja wohl nun zu 300 Prozent klar, oder?“

Jurymitglied Palina Rojinski ist sich ebenfalls sicher: Unter den Flipflops können nur die Lochi-Brüder Heiko und Roman stecken. Mit ihrer gemeinsamen Band „He/Ro“ würden sie sogar einen musikalischen Hintergrund mitbringen.

„The Masked Singer“ wird immer samstags live um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt und ist jederzeit in der Joyn-Mediathek abrufbar. Demnächst erfahren gespannte Zuschauer sicherlich, wer hinter den maskierten Flipflops steckt.