„The Masked Singer“ macht es offiziell – Fans reagieren eindeutig

Am Samstagabend (23. November) ist es endlich so weit: Eine neue Staffel „The Masked Singer“ steht an! Viele Fans können es kaum noch erwarten und freuen sich auf die schillernden Kostüme, die auch in diesem Jahr wieder an den Start gehen. Kurz vor dem Start hatten die Macher der Show noch etwas zu verkünden.

Die elfte Staffel der Erfolgs-Show hat eine große Änderung parat: Es wird ein spannendes Rate-Battle zwischen zwei prominenten Teams geben. Doch nicht alle Zuschauer sind davon überzeugt (wir berichteten). Zur festen „The Masked Singer“-Jury gehören in diesem Jahr Moderatorin Palina Rojinski und Musiker Rea Garvey.

„The Masked Singer“ startet am Wochenende direkt mit zwei Shows

Und wie auch in den Jahren zuvor wird es auch in dieser Staffel wechselnde Rate-Gäste geben. Während bereits klar war, dass die beiden „The Voice of Germany“-Juroren Yvonne Catterfeld und Kamrad in der ersten Show gegen Palina und Rea antreten, hat ProSieben jetzt auch verraten, wer in der zweiten Show um die Wette mitraten wird.

Zur Freude der Fans startet die neue Staffel direkt mit einer Doppel-Folge, denn an diesem Wochenende läuft die Erfolgs-Show samstags und sonntags jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr. Und in Show Nummer zwei geben sich die zwei Influencer und Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann die Ehre. „Zwillingspower im Rate-Team!“, kündigen die Macher von „The Masked Singer“ die zwei an.

„The Masked Singer“: Das sagen die Fans zu dem Rate-Duo

Die Reaktion der Fans ist eindeutig: „Nur deswegen schalte ich ein“, „Das ist doch ein schönes Rate-Duo“ und „Show zwei wird geguckt“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Bleibt abzuwarten, wie sich Heiko und Roman Lochmann tatsächlich beim Masken-Raten so schlagen werden…