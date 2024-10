Große Änderung bei „The Masked Singer“ – ProSieben lässt die Bombe platzen!

Wenn die Tage kürzer und das Wetter schlechter werden, hauen die Sender ein Highlight nach dem Nächsten raus. So wie ProSieben, die am Dienstagvormittag (01. Oktober) plötzlich eine neue Staffel von „The Masked Singer“ ankündigt.

Es wird also wieder gerätselt, was das Zeug hält. Doch für diese Staffel hat sich ProSieben mal etwas Neues überlegt. Das gab es bei der Show in Deutschland auch noch nie.

„The Masked Singer“ mit neuem Konzept

Bislang rätselten, neben den Zuschauern, auch feste Jurymitglieder, wer unter den Masken stecken könnte. Wöchentlich gab es dann immer einen prominenten Gast, der das Team komplettierte. Doch jetzt wird es am hinter dem Pult völlig anders zugehen, wie der Sender offiziell verkündet.

„Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski rätselt gemeinsam mit Rea Garvey in allen sechs Live-Shows von „The Masked Singer“. Herausgefordert werden die beiden von wöchentlich wechselnden Rateduos, die ebenfalls versuchen, die maskierten Sängerinnen und Sänger zu enttarnen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Fans reagieren deutlich auf diese Änderung.

Fans können es kaum abwarten

Auf Instagram und Facebook zieht die Ankündigung weite Kreise. Die Fans der ProSieben-Show „The Masked Singer“ freuen sich riesig auf die kommende Staffel:

„Tolle News und tolle Änderungen. Hoffentlich gibt es auch wieder ein Kostüm unter welchem jede Show jemand anderes versteckt ist. Das war immer sehr spannend.“

„Na endlich. Wurde aber auch mal wieder Zeit, dass es losgeht!“

„Endlich. Egal, wer im Rateteam sitzt. Mir geht es um die Unterhaltung und die ‚Künstler‘ – und um Matthias Opdenhövel. Der MUSS moderieren – das macht keiner so gut wie er!“

ProSieben zeigt die neue Staffel von „The Masked Singer“ ab dem 23. November 2024 im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.