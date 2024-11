„The Masked Singer“: Nach dem Staffel-Start macht die schlechte Nachricht die Runde

Am Samstagabend (23. November) startete „The Masked Singer“ in die neue Staffel. Viele Fans konnten es kaum noch erwarten und freuten sich über die aufregenden Kostüme, die auch in diesem Jahr natürlich wieder mit an Bord sind. Doch kurz nach der Ausstrahlung herrscht für die Macher der Gesangs-Show traurige Gewissheit.

Es ist schon die elfte Staffel „The Masked Singer“, die ProSieben an den Start schickt. Vor allem zu Anfangszeiten erfreute sich die Prime-Time-Show großer Beliebtheit, holte immer wieder Top-Quoten. Doch damit ist es längst vorbei. Schon in den beiden vergangenen Staffeln blieb man weit hinter dem zurück, was man zuvor an Einschaltquote gewohnt war. Und auch der aktuelle Staffel-Start ging gehörig in die Hose.

„The Masked Singer“ stürzt ins Tal der Quoten-Tränen

Die Zeiten, als „The Masked Singer“ noch ein Quoten-Überflieger war, sind also vorbei – das müssen die Verantwortlichen ernüchtert feststellen, wenn sie einen Tag nach der Ausstrahlung der ersten Show von Staffel elf auf die Quoten blicken. Wie das Branchen-Fachportal „DWDL“ berichtet, folgte jetzt ein echter Tiefschlag.

Die erste Folge am Samstagabend erzielte lediglich einen Marktanteil von 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen – mit Abstand der bislang niedrigste Wert in der „The Masked Singer“-Geschichte! Kurz vor Ende der vorhergehenden Staffel lag der Marktanteil schon einmal in der Einstelligkeit, damals allerdings auch nur ganz knapp.

„The Masked Singer“: Verantwortliche müssen herben Dämpfer akzeptieren

Insgesamt sahen diesmal im Schnitt 1,21 Millionen Zuschauer den kostümierten Promis dabei zu, wie sie die von ihnen ausgewählten Hits zum Besten gaben. Damit schrammte die Sendung knapp am bisherigen Tiefstwert vorbei. Bei der Aftershow, die direkt im Anschluss lief, schalteten ab 23.30 Uhr dann noch circa 680.000 Menschen ein. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging damit auf 6 Prozent zurück.

Puh, bei diesen Zahlen werden die Verantwortlichen wohl ziemlich geschluckt haben. Dabei wurde noch im Vorfeld eine Neuerung angekündigt. Es ging um das Rate-Team.