„The Masked Singer“: Pro7-Zuschauer gehen auf Jury los – „Nervt kolossal“

Selten war die Quote der „The Masked Singer“-Zuschauer so gut wie in diesem Jahr. Sowohl bei Jan Josef Liefers, als auch bei Daniel Boschmann und nun auch Marianne Rosenberg war der Name bereits vor der Demaskierung durchs Netz gegeistert.

Ob das nun an den Zuschauern selbst liegt, die nach nunmehr bereits sieben abgeschlossenen Staffeln immer routinierter darin werden, die kreativen Kostüme auszublenden und sich komplett auf die Stimmen hinter den Masken zu konzentrieren, oder daran, dass die Hinweise des „The Masked Singer“-Teams offensichtlicher werden, sei einmal dahingestellt. Klar ist jedoch: Die Aufklärungsquote liegt bislang bei 100 Prozent.

„The Masked Singer“-Fans meckern über die Jury

Überraschend, da die Jury bislang eher selten auf die richtigen Namen kam. Beim Pilz beispielsweise wurde auf Mary Roos und Marijke Amado, nicht aber auf Marianne Rosenberg getippt.

Ein Fakt, der auch vielen Zuschauern bereits aufgefallen ist. Bei Instagram gehen sie auf die Jury los. „Wusste man, dass es Marianne Rosenberg ist? Das Rateteam spielt irgendwie, als ob es so verpeilt ist, dass es die markantesten Stimmen nicht erkennt“, mutmaßt beispielsweise eine Zuschauerin auf der Instagramseite von „The Masked Singer“. Während ein anderer Zuschauer schreibt: „Man hat es deutlich gehört, dass es Marianne war.“

„So langsam nervt die Jury kolossal“

Während ein anderer Zuschauer direkt ausfallend wurde. „So langsam nervt die Jury kolossal. Ruth mit ihrem Gekreische geht mir eh total auf den Sack, aber dann noch diese schrägen Tipps der Jury! Jeder erkannte Rosenberg sofort. Und den Namen Kelly erwähnen sie erst gar nicht.“ Und ein weiterer Instagram-User ergänzt: „Die meisten haben auf sie getippt, nur die Jury war überrascht. Toll gemacht. Ich hätte ihr noch eine Show gewünscht, anstelle des Toast.“

Mehr Nachrichten:

Marianne Rosenberg schien die Reise jedenfalls eine Menge Spaß bereitet zu haben. „Das war sehr strange, das muss ich sagen. Unter diesen Umständen habe ich noch nie performt und gesungen. Das war wirklich der blanke Wahnsinn“, so die Schlagerlegende.