ProSieben: Nach Free-TV-Premiere von „Black Adam“ ist es offiziell

Wenn am Sonntagabend der „Tatort“ läuft, kann die Konkurrenz meist einpacken. Doch auch wenn der ARD-Krimi traditionell das Rennen um die höchsten Einschaltquoten macht, versuchen Privatsender regelmäßig, mit großen Namen dagegenzuhalten. So auch an diesem Sonntag (11. Mai). Denn bei ProSieben wurde niemand Geringeres als Schauspieler Dwayne Johnson ins Rennen geschickt.

Mit der Free-TV-Premiere von „Black Adam“ setzte der Sender auf Action statt Krimi – und das mit Erfolg. Denn der muskelbepackte DC-Held, gespielt von „The Rock“, wurde zum stärksten Verfolger der ARD in der werberelevanten Zielgruppe.

ProSieben: Starker Abend dank „Black Adam“

Auf Dwayne „The Rock“ Johnson konnte sich ProSieben am Sonntagabend verlassen. Durchschnittlich 0,59 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten bei dem Blockbuster „Black Adam“ ein, in dem der Schauspieler die Hauptrolle übernimmt. Das entspricht einem starken Marktanteil von 12,8 Prozent. Damit erzielte der Sender den besten Blockbuster-Wert seit Ende Dezember, wie das Medienportal „DWDL“ berichtet.

Auch insgesamt war das Interesse solide: 1,54 Millionen Menschen verfolgten die Comicverfilmung, in der Johnson als uralter Antiheld Teth-Adam die Nation Kahndaq von finsteren Mächten befreit. Im Anschluss hielt „Mission: Impossible – Rogue Nation“ immerhin noch 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Ein rundes Ergebnis für den Actionabend auf ProSieben, bei der sich die private Sender-Konkurrenz eine Scheibe abschneiden könnte.

ProSieben: So lief es für die Konkurrenz

Während Sat.1 mit der Komödie „Fack ju Göhte 3“ ebenfalls gut abschnitt (10,5 Prozent bei 14-49), hatte RTL im Film-Dreikampf das Nachsehen. „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ blieb bei nur 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen.

Auch wenn so schnell niemand an den „Tatort“ herankommt – ProSieben hat mit „Black Adam“ am Sonntagabend bewiesen, dass sich ein bisschen Hollywood-Magie immer noch bezahlt macht.