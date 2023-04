„The Masked Singer“: Rätsel um Diamantula und Schuhschnabel gelöst

Am Samstagabend ist es wieder so weit. Um 20.15 Uhr treten die verbliebenen sieben maskierten Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Alle mit dem Ziel, sich am Ende der Staffel die „The Masked Singer“-Krone aufzusetzen.

Doch wer versteckt sich unter den kunstvoll verzierten „The Masked Singer“-Kostümierungen? Zwei Rätsel wurden bereits gelöst. Im Kostüm des Waschbären versteckte sich „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann, „Tatort“-Star Jan Josef Liefers dagegen wurde bereits in Folge 1 als Känguru enttarnt.

Wer versteckt sich in den „The Masked Singer“-Kostümen?

Wer sich unter den Masken von Frotteefant, Pilz, Toast, Seepferdchen, Igel, Diamantula und Schuhschnabel versteckt, ist allerdings noch ein gut gehütetes ProSieben-Geheimnis. Bis jetzt. Denn die „Bild“ will zwei der „The Masked Singer“-Kandidaten enttarnt haben.

So schreibt die Zeitung, dass sich im beeindruckenden „Diamantula“-Kostüm „Kelly Family“-Star Patricia Kelly verstecke. Und auch den Star im „Schuhschnabel“-Kostüm will „Bild“ erkannt haben. Es soll sich um „DSDS“-Star Luca Hänni handeln.

„Bild“ will „Masked Singer“-Stars kennen

Ob das stimmt? Wir werden sehen. Klar ist aber auch, dass einige Kandidaten schon jetzt ausgeschlossen sind. Beispielsweise aufgrund zeitgleicher Termine oder Auftritte.

Darunter beispielsweise Helene Fischer, die gerade auf großer Tour durch Deutschland ist und am Samstagabend (15. April 2023) zeitgleich zu „The Masked Singer“ ein Konzert in Hamburg spielt. Ebenfalls ausgeschlossen: Dieter Bohlen. Der Poptitan sitzt in der Jury des „DSDS“-Finales in Köln. Gleiches gilt für Pietro Lombardi, Sängerin Leony und Rapperin Katja Krasavice.

Ebenfalls sicher nicht dabei: Schlagerstar Matthias Reim (spielt in Lingen an der Ems), Mitglieder der Band „Fettes Brot“ (Konzert in Bielefeld) oder Ex-„The Voice of Germany“-Sieger Andreas Kümmert, der in Rüsselsheim ein Konzert spielen wird.