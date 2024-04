„The Masked Singer“: Hartes Urteil von Fans – „Bockt nicht mehr so“

Seit einigen Wochen wird der Ratespaß mit den maskierten Stars wieder ausgestrahlt – zum Auftakt der neuen Staffel „The Masked Singer“ gelang es ProSieben, die Quoten wieder anzuheben.

Dennoch scheinen nicht alle Fans von der Show begeistert zu sein.

„The Masked Singer“: Hat sich die Sendung ausgesungen?

Im ProSieben-Programm startete vor Kurzem zur besten Ausstrahlungszeit die inzwischen schon zehnte Staffel des einstigen Mega-Erfolgs „The Masked Singer“. Der Start der Sendung wurde dieses Jahr besonders unter die Lupe genommen. Denn die zurückliegende Herbststaffel musste deutliche Quoteneinbußen hinnehmen. Damals kam keine Live-Show auf mehr als 14 Prozent bei den klassisch Umworbenen.

Ist die Sendung nach einem Jahrzehnt etwa ausgeschöpft? Das zumindest sieht so aus, wenn man Zuschauerstimmen Glauben schenken darf. Auf der Online-Plattform X findet regelmäßig ein reger Austausch über die ProSieben-Show statt – im positiven wie negativen Sinn. Doch jetzt scheinen sich Fans ein klares Urteil zu bilden: „Bockt nicht mehr so.“

Der Grund für die Abneigung gegen die Show: Kult-Ratemitglied Ruth Moschner musste weichen und auch Rea Garvey ist nicht mehr in der Sendung zu Gast. Auf Instagram lassen einige Zuschauer ebenfalls ihren Unmut darüber los: „Das neue Rateteam ist leider nicht sehr überzeugend“ oder „Ruth und Rea gehören ins Rateteam“, sind weitere weniger begeisterte Kommentare.

„The Masked Singer“: DAS sind Neuerungen der Show

Trotz kritischer Stimmen erfreuen sich viele Zuschauer aber immer noch an der ProSieben-Show. Schließlich gibt es dieses Jahr in jeder Folge doppelten Rate-Spaß, nehmen doch wöchentlich wechselnde Promi-Sänger teil, was zugleich zu zwei Enttarnungen pro Folge führt.

„Find’s super“ und „Ich mag es einfach, zu rätseln, wer unter den Masken steckt“, teilen begeisterte Stimmen in den Kommentaren unter Posts der Sendung.

Wer weiterhin nicht genug von „The Masked Singer“ bekommen kann, sollte immer samstags um 20.15 Uhr bei ProSieben einschalten.