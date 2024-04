The Masked Singer: Promi-Geheimnis gelüftet – „Macht einfach keinen Spaß“

Seit nun zehn Staffeln begeistert „The Masked Singer“ das TV-Publikum hierzulande und versetzt das halbe Land in Rate-Fieber. Die Fans der ProSieben-Sendung zerbrechen sich regelmäßig den Kopf darüber, welche Prominente sich unter den ausgefallenen Masken verbergen könnten. Nun werden allerdings gleich mehrere Details bekannt, die den Verlauf der Sendung schon jetzt für den ein oder anderen kaputtmachen könnten. Die Fans sind sauer.

The Masked Singer: DIESES Geheimnis ist gelüftet

In den sozialen Netzwerken nehmen die Spekulationen um die Identitäten hinter Maske unfassbare Dimensionen an. Es wird gerätselt, analysiert, recherchiert und diskutiert. Manche Fans treiben das Ganze dann aber so auf die Spitze, dass andere davon sichtlich genervt sind.

So kommt es, dass eine Fanpage von „The Masked Singer“ eine Liste von Promis erstellt, die zeitgleich zur Live-Sendung andere Auftritte haben und somit nicht unter den Masken stecken können. Von Mark Keller über Thomas Gottschalk bis hin zu Mark Forster: Insgesamt 30 Prominente wurden für die letzte Sendung (6. April) ausgeschlossen.

„Hier findet ihr wie immer eine Auflistung an Promis, die ein Konzert, eine Show oder einen Auftritt zeitgleich während der Masked Singer Shows haben. Für das Mysterium könnten sie dennoch infrage kommen! Was meint ihr? Kennt ihr noch mehr Prominente, die in der neuen Staffel wohl eher sehr unwahrscheinlich unter einer Maske stecken werden?“, steht dazugeschrieben. Das kommt allerdings nicht bei allen so gut an.

The Masked Singer: Fans sind auch 180

In den Kommentaren unter dem Instagrambeitrag toben manche Zuschauer, weil sie selber mit raten wollen. „Mit sowas zu sagen macht es einfach keinen Spaß, jeder soll die Infos selber raussuchen“, schreibt eine Nutzerin beispielsweise. Ein weiterer fügt hinzu: „Dieses Mal kann keiner ausgeschlossen werden.“ Bleibt abzuwarten, ob sich die Vermutungen bestätigen werden oder es noch zu einer Überraschung bei „The Masked Singer“ kommt.

ProSieben zeigt Staffel 10 von „The Masked Singer“ ab dem 6. April 2024 live im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.