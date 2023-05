„The Masked Singer“: Nächste Maske enttarnt – „War nach drei Sekunden klar“

„The Masked Singer“ geht in seine heiße Phase. In einer Woche findet in Köln das große Finale der diesjährigen Staffel statt. Wer dann auf der Bühne stehen wird? Das wird sich am Samstagabend (29. April 2023) entscheiden.

Noch kämpfen der Igel, der Schuhschnabel, der Frotteefant, der Toast und Diamantula um das Ticket für das „The Masked Singer“-Finale. Wer sich durchsetzen wird? Selten fiel die Entscheidung so schwer wie in diesem Jahr.

„The Masked Singer“-Fans sind sich sicher

Ein Favorit der ProSieben-Zuschauer ist mit Sicherheit Diamantula. Ihr beeindruckendes, fast schauriges Aussehen, dazu die Lichteffekte und die engelsgleiche Stimme würden sie zu einer würdigen Siegerin machen. Problem: Bei Diamantula scheint jeder schon jetzt zu wissen, wer sich unter dem gruseligen Kostüm versteckt.

Ganz weit vorne gehandelt wird nämlich „Kelly Family“-Star Patricia Kelly. In der ProSieben-App stimmen unfassbare 89 Prozent dafür, dass es Patricia Kelly ist. Auf Platz zwei liegt mit gerade einmal drei Prozent abgeschlagen Rock-Röhre Doro Pesch. Und auch bei Instagram ist man sich sicher, dass es nur Patricia sein kann, die sich im Kostüm der Diamantula versteckt.

Ist Diamantula wirklich Patricia Kelly?

„Man erkennt Patricia Kelly sofort“, heißt es da. Ein anderer User schreibt: „Das war nach drei Sekunden klar, dass es Patricia ist.“ Ein Dritter ist sicher: „Das ist Patricia Kelly. Die Stimme ist einzigartig.“ Während ein Vierter prophezeit: „Das ist eindeutig Patricia Kelly, hört man raus. Und sie gewinnt auch.“

Ein anderer „The Masked Singer“-Fan schreibt gar eine Ode auf Diamantula: „Diese Maske ist ein Meisterwerk! Sie ist so kreativ. Eine Spinne, die wie ein Monster wächst und sich ständig verändert. Das ist genial! Aber leider verstehen die meisten (die Leute, die kommentieren) die Bedeutung dieser Maske nicht! Das Wort langweilig, das viele sagen, bedeutet, wenn etwas immer gleich ist und sich nie ändert und immer das Gleiche tut!

Wie oben erwähnt, ist Diamantula immer anders.“ Und wo wir schon dabei sind: Wer versteckt sich eigentlich unter der Maske des Frotteefant?