„The Masked Singer“: Fans sind fassungslos als Ruth diese Theorie aufstellt – „Fast schon lächerlich“

Es ist die zweite Liveshow von „The Masked Singer“ am Samstagabend (8. April). Und wieder mal geht es um nicht weniger als das eigene Verbleiben in der Show. Denn wer raus ist, verliert nicht nur seine Maske, sondern auch die Chance auf den begehrten Pokal.

Neben Schuhschnabel, Waschbär und Co. sind auch Rea Garvey und Ruth Moschner wieder mit dabei. Als Rate-Gast mit von der Partie ist dieses Mal Komiker und Schauspieler Rick Kavanian. Der war 2022 selbst als Kandidat mit dabei und darf jetzt eifrig mitraten. Während er mit seinen Aussagen beim Publikum auf Twitter gut ankommt, sieht es bei Kollegin Ruth Moschner ganz anders aus.

„The Masked Singer“-Star Ruth hat skurrile Idee

„Der Igel“ eröffnet die Show mit einem Song von Sängerin Lizzo und einem Outfit, das sich sehen lassen kann. Mit Schottenrock und gelb karierten Tuch, grünen Schuhen und leuchtenden Stacheln rockt der Igel die Bühne und sorgt für Begeisterung.

Als es dann ans Raten geht, dreht Ruth Moschner auf. Weil das gelb-schwarze Tuch am Igel-Outfit Ruth zufolge aussieht wie eine Zielflagge, muss sie an den Begriff „Eile“ denken. Das englische Wort dafür heißt „Rush“. Ihre Vermutung: Es könnte sich um die US-amerikanische Rock- und Pop-Sängerin Jennifer Rush handeln. Eine Idee, die bei den Zuschauern für Fassungslosigkeit sorgt.

Jennifer Rush soll sich unter einer der Masken bei „The Masked Singer“ verstecken. Foto: IMAGO / POP-EYE

Ruth Moschner sorgt mit Vermutung für Unverständnis

„Ruth Moschner fantasiert schon wieder wirr daher“, „Jennifer Rush? Ernsthaft? Also diese Powerstimme würde man doch sofort erkennen. Diese Idee ist fast schon lächerlich“, „Jennifer Rush? Sind wir jetzt schon wieder im Teil ‚Wir nennen absurde Namen, weil wir längst wissen, wer es ist?'“, sind nur einige der Kommentare dazu.

Dass sich in der deutschen Version von „The Masked Singer“ wirklich die 62-jährige Amerikanerin, die in 1980er Jahren in Deutschland erfolgreich war, unter der Maske eines Igels versteckt hält, können viele einfach nicht glauben. Da klingt Ricks Idee von Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß deutlich wahrscheinlicher.

Prosieben zeigt „The Masked Singer“ samstags ab 20.15 Uhr live im TV und online bei Joyn.