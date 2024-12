„The Masked Singer“: Als die Qualle enttarnt wird, können die Zuschauer es kaum fassen

Die Prosieben-Show „The Masked Singer“ hat es wieder einmal geschafft Millionen von Fernsehzuschauern in Ratelaune zu versetzen. Auch in diesem Jahr verstecken sich hochkarätige Promis hinter den niedlichen überdimensionalen Kostümen. Neben dem festen Rateteam bestehend aus Palina Rojinski und Rea Garvey sitzen am Samstagabend (21. Dezember) Mirja Boes und Rick Kavanian am Jurytisch.

Nach einer nervenaufreibenden ersten Hälfte der Hit-Show wird endlich die beliebte Figur der Qualle demaskiert. Doch wer hinter dem eleganten Kostüm steckt, wird wohl sogar die treuesten Fans der Prosieben-Show überrascht haben.

„The Masked Singer“: Jury kann es kaum glauben

Die vier Finalisten von „The Masked Singer“ gaben im Finale am Samstagabend (21.12.) noch ein letztes Mal ihr Bestes. Die Zuschauer durften in der Joyn-App darüber abstimmen, welche der Figuren weiter auf den großen Sieg hoffen darf. Als erstes wurde an diesem Abend der Charakter des blauen Monsters Willi W. rausgewählt. Nach aufregenden Sekunden war klar: Rapper Eko Fresh verkörperte die dem Krümelmonster ähnelnde Figur.

Nach einer weiteren Runde und grandiosen Auftritten naht dann die nächste Entscheidung. Nur zwei der vier Finalisten dürfen im großen Duell gegeneinander antreten. Moderator Matthis Opdenhövel macht es bis zum letzten Moment spannend und verkündet dann endlich: In der finalen Runde sind der Pirat und der Panda. Damit muss sich die Qualle demaskieren. Was dann jedoch ans Licht kommt, ist einfach unglaublich…

Als die Qualle den Kopf ihres Kostüms abnimmt, kommt Ex-„Monrose“-Star Mandy Capristo zum Vorschein. Bereits in den vergangenen Wochen hatten die Jury und Fans der Show auf die Sängerin getippt. Als sich dieser Verdacht dann bestätigt, tobt die gesamte Halle. Auch die Mandy ist voller Adrenalin und bekundet: „Vielen vielen Dank. Ich muss erstmal zu mir kommen. Unglaublich. Ich hatte ein halbes Auto auf dem Kopf getragen. Ich war nur am Schauen, dass ich nicht nach vorne oder hinten falle.“ Doch damit nicht genug…

„Ganz dolle Platzangst“

Denn der „The Masked Singer“-Star gesteht nur wenige Minuten nach der großen Enthüllung: „Ich hab eigentlich ganz dolle Platzangst und kann seit meiner Kindheit eigentlich nichts auf dem Kopf haben.“ Das schwere Kostüm der Qualle hat somit eine unfassbare Herausforderung für die Musikerin dargestellt. Bewältigt hat sie diese Aufgabe mit einer Menge „mindpower“, wie sie Opdenhövel berichtet. Auch Jurymitglied Palina Rojinski ist zu Tränen gerührt und gibt Mandy eine riesige Umarmung.

Auch wenn Mandy Capristo das Finale von „The Masked Singer“ nicht gewonnen hat, hat die Sängerin eine ihrer größten Ängste überwunden. Mit ihrer Ehrlichkeit rührte sie sicherlich auch den ein oder anderen Zuschauer zu Tränen.