„The Masked Singer“: Bittere Klatsche für Zuschauer – jetzt spricht ProSieben

Sie galt als eine der beliebtesten Shows bei ProSieben und ging in den vergangenen Jahren hierzulande gleich mit zwei Sendungen pro Jahr in die TV-Offensive: Die Rede ist von „The Masked Singer“.

In diesem Jahr wird es allerdings einschneidende Veränderungen für die „The Masked Singer“-Fans geben – sie müssen auf eine Show verzichten! Gegenüber dieser Redaktion verrät der Sender nun, auf was sich die Zuschauer stattdessen freuen können.

„The Masked Singer“: Klatsche für ProSieben-Zuschauer

2025 soll nur noch eine Staffel bei ProSieben gezeigt werden. Das bestätigte nun Sender-Sprecher Christoph Körfer gegenüber dem Branchendienst „DWDL“. „‚The Masked Singer‘ legt 2025 eine längere Pause ein und kommt nur einmal“, so Körfer.

Bislang gibt es noch keinerlei Hinweise auf einen Starttermin, doch gegenüber dieser Redaktion versicherte eine Sender-Sprecherin: „Die neue Staffel ‚The Masked Singer‘ kommt noch dieses Jahr.“

Im Frühjahr wird damit die besagte Pause eingelegt, von der Körfer sprach. Eine ProSieben-Sprecherin erklärt uns nun, welche Formate statt „The Masked Singer“ in den kommenden Frühjahrs-Wochen auf dem Plan stehen.

„Der ProSieben-Samstag im Frühjahr: Samstag, 15. März (live): ‚Schlag den Star‘. Ab Samstag, 22. März, 4 Folgen (live): ‚Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)‘ mit Joko und Klaas.“ Damit dürfte das Frühjahr Show-technisch zumindest gesichert sein.

Vielleicht auch interessant: „The Masked Singer“-Finale: Zuschauer auf 180 – „Wer ist das?“

Wann könnte „The Masked Singer“ kommen?

Die letzte „The Masked Singer“-Staffel lief im November und Dezember 2024 im TV, man kann als Zuschauer also nur erahnen, dass die neue Staffel auch eher in den Wintermonaten gezeigt wird. Genügend Zeit also, heimlich neue Promis zu casten, die sich auf der Bühne kostümieren müssen, und am Konzept zu schrauben. Und das ist allem Anschein nach bitter nötig.

Echtes Quoten-Desaster

Denn in der vergangenen Staffel fielen die Quoten immer weiter nach unten. Im Schnitt soll ProSieben mit „The Masked Singer“ laut „DWDL“ lediglich 1,19 Millionen Zuschauer abgeholt haben und in der Zielgruppe auf einen Marktanteil von 8,1 Prozent gekommen sein. Zum Vergleich:

Zum Start der Musikshow 2019 holte der Sender überragende Quoten mit über 30 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zahlen, von denen man bei ProSieben mittlerweile wohl nur noch träumen kann…