„The Masked Singer“-Finale: Zuschauer auf 180 – „Wer ist das?“

Jetzt ist es raus, wer so kurz vor Weihnachten das Finale bei „The Masked Singer“ gewonnen hat. Am Samstagabend (21. Dezember) wurden die letzten Masken enttarnt.

Zur Gewinnerin gekürt wurde der Panda, unter dem sich keine Geringere als Sängerin Loi verbarg! Die „The Way I Want It“-Interpretin sorgte mit ihrem Sieg aber für gespaltene Meinungen bei den ProSieben-Zuschauern.

Im Netz gab es im Anschluss einige entsprechende Diskussionen.

„The Masked Singer“-Finale: Jetzt herrscht Gewissheit

Es waren die letzten Masken, die ihr wahres Gesicht zeigen mussten. Zuerst musste Willy W. dran glauben: Unter dem „The Masked Singer“-Kostüm versteckte sich Rapper Eko Fresh. Danach war es die Qualle, bei der sich die Zuschauer zuerst unsicher waren: Schlagerstar Maite Kelly oder „Monrose“-Sängerin Mandy Capristo?

Letztere war es schließlich, die bei der Enttarnung nur so strahlte – und das, obwohl sie eigentlich ein unwohles Gefühl hatte: „Ich habe eigentlich Platzangst.“

Beim Piraten waren sich viele bereits im Vorfeld einig, dass es sich um Sänger und Songwriter Joris handeln muss. Und genauso war es auch. Für ihn gab es ordentlich Jurylob: „Alle waren verzaubert. Deine Stimme war mal wieder Wow!“

„The Masked Singer“: Loi sorgt für gespaltene Meinungen

Schließlich wurde die aller letzte Maske des Abends aufgedeckt: der Panda. Die Jury ahnte auch hier bereits, wer sich darunter verbirgt und sie hatte Recht: Sängerin Loi rockte das Finale und stellte danach ihre neue Single „Left in your love“ vor.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass Loi die Gewinnerin von „The Masked Singer“ ist, spaltet viele Fans der Sendung. Bei Instagram tummeln sich einige Kommentare zur 22-Jährigen. Viele jubeln über ihren Sieg und schreiben:

„Die Stimme hat einen hohen Wiedererkennungswert, daher wusste ich es von Anfang an. Super gemacht, Liebes“

„Direkt am Anfang erkannt. Herzlichen Glückwunsch“

„Gönne ihr diesen Sieg so sehr, denn den hat sie definitiv zu 100% verdient!!!“

Doch es gibt auch Gegenstimmen. So schreibt jemand bei Instagram: „Sowas von nicht verdient, kann nicht mal singen. Die Qualle hätte gewinnen müssen.“ Ein anderer Zuschauer meint: „Unverdient“. Und auch dieser Zuschauer ist nicht begeistert: „Die Qualle kann viel besser singen. Ich finde, die hätte gewinnen sollen, die kann ja nicht mal singen.“

Und wieder ein anderer kann mit Loi gar nichts anfangen und fragt: „Wer ist das?“

Am Ende sind Geschmäcker halt einfach verschieden. Loi zumindest freut sich riesig über den „The Masked Singer“-Sieg. Kurze Zeit später schrieb sie auf ihrem Instagram-Kanal an ihre Fans gerichtet: „Ich bin so unfassbar dankbar für diese wundervolle Erfahrung!!! Ich melde mich morgen bei euch, ich habe euch so viel zu erzählen. Vielen Dank für eure Unterstützung und Liebe! Ich liebe euch alle!“