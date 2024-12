„The Masked Singer“: Zuschauer auf 180 – „Ihr macht euch die Sendung selber kaputt“

Halbfinale bei „The Masked Singer“! Am Samstagabend (14. Dezember) entscheidet sich bei ProSieben, welche Kandidaten weiter um den Titel kämpfen können. Dabei wird das Rateteam rund um Rea Garvey und Palina Rojinski auch in der vorletzten Ausgabe von zwei Promis herausgefordert. Doch die Gäste kommen bedauerlicherweise nicht bei allen Fans so gut an.

„The Masked Singer“: DAS sind die Gäste im Halbfinale

Vor Start des Halbfinales geben die Verantwortlichen von „The Masked Singer“ via Social Media bekannt, wer das Rate-Duo sein wird. „Diese Woche bleibt kein Auge trocken! Freut euch auf große Lacher und Gefühle mit Hugo Egon Balder und Inka Bause!“, heißt es in der Ankündigung bei Facebook.

In dieser Staffel wird das feste Rateteam nämlich in jeder Sendung von einem Duo herausgefordert. Gemeinsam werden Hugo Egon Balder und Inka Bause also gegen Rea Garvey und Palina Rojinski antreten. Diese Kombination kommt jedoch nicht bei allen Fans der beliebten Ratesendung so gut an…

„The Masked Singer“: Fans sind enttäuscht

In den Kommentaren auf Facebook werden einige Fans der ProSieben-Show ganz schön deutlich und üben scharfe Kritik:

„“The Masked Singer“ war einmal eine neue und originelle Sendung. Es gab früher ein motiviertes Rateteam mit Ruth Moschner an der Spitze, das wirklich versucht hat, die Prominenten zu entlarven. (…) Und ja, auch früher gab es schon zu viel Werbung, aber heutzutage kann man die Sendung ohne Joyn+ nicht mehr schauen!“

„Also hab echt lange nichts gesagt. Aber jetzt frage ich mich langsam auch mal, warum man immer die gleichen Leute im Rateteam bringt, die schon in den anderen Staffeln davor zig mal dabei waren?“

„Ich frage mich gerade wieder, was das soll? Da werden doch wieder das Rateteam hervorgehoben. Ihr macht euch die Sendung selber kaputt. Ich schaue nicht mehr. Für mich sind die Masken usw. das Wichtigste. Die gehen durch das Geplapper des Rateteams kaputt. Schade.“

ProSieben zeigt die neue Staffel von „The Masked Singer“ ab dem 23. November 2024 im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.