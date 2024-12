Matthias Opdenhövel: Nach „Masked Singer“ herrscht bittere Gewissheit

Folge vier von „The Masked Singer“ und es will einfach nicht besser werden. Zwar pellte sich am Samstagabend (7. Dezember 2024) mit Lou Bega eine echte Musik-Granate aus dem Kostüm des Schneemannes, doch wirkliche Zuschauer-Massen konnten ProSieben und „Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel auch damit nicht anlocken.

So waren die Quoten auch in Folge vier wohl nicht so ganz das, was man sich beim Sender mit der Sieben vorgestellt hatte. Schaffte es „The Masked Singer“ im Gesamtpublikum nicht einmal unter die 25 meistgesehenen Sendungen des Tages, wie aus den Daten des Branchenmagazins „DWDL“ abzulesen ist. Und auch beim jungen Publikum konnten Matthias Opdenhövel und Co. nur bedingt überzeugen.

„Masked Singer“ weiter im Quoten-Tief

0,32 Millionen der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein. Ein Marktanteil von 7,4 Prozent. Eine durchaus bittere Nachricht für Moderator und Show. Auch, weil die Konkurrenz deutlich besser performte. Der Film „Harry Potter und der Halbblutprinz“, immerhin mittlerweile auch schon 15 Jahre alt, konnte 0,44 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer zum Einschalten bewegen. Die RTL-Konkurrenz von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gar 0,47 Millionen. Und sogar der Vox-Actionstreifen „Hunter Killer“ konnte sich mit 0,41 Millionen mehr Zuschauer sichern.

Es dürfte also spannend werden, wie ProSieben sein Show-Highlight von einst wieder aus dem Quotensumpf ziehen will. Und vor allem auch, woran es liegt, dass die einst so erfolgreiche Show derzeit nicht den großen Anklang beim Publikum findet. Eventuell sind aber auch zwei Staffeln „The Masked Singer“ pro Jahr einfach zu viel und ProSieben sollte wieder mehr auf Qualität denn auf Quantität setzen.

In zwei Folgen ist die diesjährige Staffel aber auch schon wieder vorbei. Bislang enttarnt wurden „Das Nashorn“, „Der Lauch“, „Lady Ananas“ und „Der Schneemann“.