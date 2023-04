„The Masked Singer“ enttäuscht Rate-Fans und holt SIE in die Jury

Zwei Masken bei „The Masked Singer“ 2023 sind bereits gefallen. Nachdem in Folge 1 der Show „Tatort“-Star Jan Josef Liefers als Känguru enttarnt wurde, musste in Folge 2 Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Modertor Daniel Boschmann seine Maske ablegen.

Für „Diamantula“, „Frotteefant“, „Toastbrot“ und Co. geht die Reise weiter. Wobei die singende Brotscheibe es den „The Masked Singer“-Fans jetzt nochmal besonders schwer macht. Denn plötzlich fällt eine der Hauptverdächtigen ganz unerwartet aus der Kandidaten-Liste raus.

„The Masked Singer“-Fans haben Vermutung

Die Masken hatten noch nicht mal gesungen, da wurde in „The Masked Singer“-Fankreisen bereits wild spekuliert. Ein Name, der in Bezug auf das „Toastbrot“ immer wieder fiel, war der von Carolin Kebekus.

Der Komikerin, die 2022 noch bei „LOL: Last one Laughing“ neben Michael „Bully“ Herbig zu sehen war. In der ersten Staffel der Comedy-Show stand sie noch an der Seite von Rick Kavanian vor der Kamera. Und der war, wie eingefleischte „The Masked Singer“-Fans wissen, im vergangenen Jahr als Maske „Rosty“ in dem Prosieben-Format zu sehen. Gut möglich also, dass Carolin durch ihren Kollegen auf den Geschmack gekommen ist und sich selbst einmal eine der schweren Masken aufgesetzt hat, um ihr Gesangstalent zum Besten zu geben. Doch jetzt fährt ausgerechnet Prosieben den Spekulationen der Fans in die Parade.

Prosieben holt Carolin Kebekus zurück

„Sie ist wieder da! Carolin Kebekus wird unser Rateteam auch in Staffel acht unterstützen. Mittlerweile weiß sie ja, wie es läuft“, kündigt der Sender am Donnerstag (13. April) auf Instagram an.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während sich die einen über die Rückkehr von Carolin freuen, die Rolle als Rategast hatte sie bereits in der Vergangenheit inne, sind die anderen enttäuscht. „An alle, die dachten, Carolin Kebekus sei der Toast. Ich muss euch was sagen…“, „Darauf freue ich mich! (Nur: Dann kann sie definitiv, wieder mal, unter keiner Maske sein)“ oder „Dann ist sie wohl nicht ‚Das Toast'“, sind einige der Kommentare unter dem Beitrag.

Mehr News:

Aber nicht nur die Tatsache, dass Carolin Kebekus damit als Kandidatin ausscheidet, beschäftigt die Fans. Auch, dass Prosieben anscheinend gerne bekannte Gesichter aus vergangenen Staffeln in die Jury setzt, sorgt für Gesprächsstoff. Immer wieder kommt die Bitte nach frischem Wind hinterm Rate-Pult auf. Bleibt abzuwarten, wer bis zum großen Finale den Zuschauern ganz ohne opulente Maske noch einen Besuch abstatten wird.

Wer ist raus? Wer „The Masked Singer“ im TV verpasst hat, kommt in der Mediathek bei Joyn auf seine Kosten. Hier gibt’s die Live-Show als Wiederholung.