Das Seepferdchen bei „The Masked Singer“: Das gab’s noch nie! SIE ist es

Am ersten April 2023 startete „The Masked Singer“ in die nächste Runde. Am Samstagabend (23. April) ist die Reise für „Das Seepferdchen“ vorbei. Die Maske wurde gelüftet, der Promi enttarnt und das Spiel für das schillernde Wesen an dieser Stelle vorbei.

Aber wer steckte jetzt final unter der Maskerade von „Das Seepferdchen“? So viel ist sicher, eine Enthüllung wie diese, hat’s noch nie gegeben.

Das Seepferdchen macht „The Masked Singer“ unsicher

Bei Instagram stellte der Sender die Maske so vor: „Mailand, Paris und jetzt ‚The Masked Singer‘. Das Seepferdchen ist extra an Land gekommen, um auf der großen Bühne mit seiner Stimme zu glänzen. Das Outfit sitzt, aber unter dieser Maske steckt nicht nur eine Fashion-Ikone, sondern auch ein richtiger Superstar!“

Jetzt steht fest, unter dem Kostüm steckte Schauspielerin und Sängerin Anna Loos. Und die hat nicht nur schon einige Male im „Tatort“ mitgespielt, sie ist auch mit dem zuvor bereits ausgeschiedenen ARD-Krimistar Jan Josef Liefers verheiratet. Dass ein Ehepaar in unterschiedlichen Masken gegeneinander antritt, das gab’s noch nie.

Und diese Tipps hatten die Zuschauer zuvor in den Ring geworfen:

„Das könnte wirklich Papis sein“, schrieb beispielsweise ein Fan und spielte dabei auf „Dschungelcamp“-Star und Model Papis Loveday an – aber nichts da. Am Ende bewahrheitete sich der Tipp über Anna Loos.

Weitere Namen, die unter den Fans kursierten waren die von Guido Maria Kretschmer, Lena Gercke, Jorge Gonzales oder Bruce Darnell.