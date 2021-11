„The Masked Singer“: Nach großem Finale – Fan hat irren Wunsch für ProSieben-Show

Auf diesen Moment mussten die Fans der ProSieben-Show „The Masked Singer“ sechs Wochen lang warten. Am Samstagabend lüftete sich dann endlich das Geheimnis der letzten vier Kandidaten, die im großen Finale gegeneinander antraten.

Bis zum Schluss war nicht klar, wer unter den Masken von „Der Mülltonne“, „Der Heldin“, „Der Mops“ und „Der Raupe“ steckt. Nach der großen Auflösung gibt es jetzt schon eine neue Idee, was die nächste Staffel von „The Masked Singer“ angeht.

„The Masked Singer“: Er steckte unter der Maske von „Mülli Müller“

Auch, wenn viele Fans von „The Masked Singer“ auf DSDS-Gewinner Alexander Klaws getippt hatten, war es trotzdem eine große Überraschung, als der Sänger wirklich unter der Maske von „Mülli Müller“ aka „Die Mülltonne“ steckte.

Und auch die anderen Masken sorgten bei den Zuschauern für Begeisterung, als sie endlich abgenommen und das Geheimnis gelüftet wurde.

„The Masked Singer“: Geheimnis gelüftet – das waren die Finalisten

Das waren die Promis unter den Kostümen:

„Die Heldin“ ist eigentlich Christina Stürmer

„Die Raupe“ ist No Angels-Star Sandy Mölling

„Der Mops“ ist die Sängerin Carolin Niemczyk

Kaum ist die Show vorbei, haben die Fans von „The Masked Singer“ schon neue Vermutungen und Wünsche, wer als nächstes unter eins der aufwendigen Kostüme schlüpfen soll.

Nach „The Masked Singer Finale“: Fan hat unglaublichen Wunsch

Eine Idee ist allerdings besonders spannend. „Wenn es Annemarie Carpendale geschafft hat, im Kostüm aufzutreten und 'Red' zu moderieren, bitte nächste Staffel Matthias Opdenhövel unter einer Maske auftreten lassen. Das Umziehen innerhalb von Sekunden wird er schon schaffen“, sagt ein Fan auf Twitter.

Matthias Opdenhövel sagt sonst die Kandidaten bei „The Masked Singer” an, zukünftig könnte er auch selbst teilnehmen. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Eine Vorstellung, die sicherlich vielen Fans der Rate-Show gefallen dürfte. Immerhin war Annemarie Carpendales Verwandlung in „Der Teddy“ schon eine unglaubliche Aktion, mit der wohl niemand gerechnet hatte.

Dass Opdenhövel in der Show mit seiner Moderation glänzen kann, stellte er jetzt schon mehrfach unter Beweis. Vielleicht wird sich der Traum also in der nächsten Staffel erfüllen und Matthias Opdenhövel kommt als Moderator UND maskierter Unbekannter auf die Bühne von „The Masked Singer“.

