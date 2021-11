„The Masked Singer“: Mega-Überraschung bei Enthüllung! Zuschauer außer sich – „Furchtbar“

Es war spannend, es war lustig und es wurden gleich zwei Masken bei „The Masked Singer“ enthüllt! Am Samstagabend schwitzten also gleich zwei Promi-Damen unter der Maske, als es zur Auflösung kam.

„Der Teddy“ und „Das Axolotol“ sind raus. Eine Demaskierung jedoch kam sehr überraschend für die Zuschauer.

„The Masked Singer“: Doppelte Enthüllung! Moderator kann nicht mehr

„Ich weiß gar nicht, ob unser Rateteam so viel Aufregung vertragen kann“, waren die Worte gleich zu Beginn von „The Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel. Und aufregend war es allemal.

„Der Teddy“ hatte es während der Staffel wahrlich nicht leicht und musste zwischenzeitlich aufgrund einer Corona-Infektion ausscheiden. Erst in Folge 4 durfte das Plüschtier wieder dabei sein, nur um in der Folgesendung dann endgültig auszuscheiden. Viele hatten es bereits geahnt, dann kam die Bestätigung: Unter dem „Teddy“-Kostüm steckte Prosieben-Moderatorin Annemarie Carpendale.

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Die letzte Staffel gewann im Frühjahr 2021 Sänger Sasha

Während die Fans ungeduldig warten mussten, stehen jetzt bereits einige der neuen Kostüme für die kommende Staffel fest

„The Masked Singer“: Annemarie Carpendales Mann Wayne mit süßen Worten

Ein Zuschauer schrieb im Anschluss: Ooh, Annemarie Carpendale ist in dem Kostüm wirklich supersüß! Wayne sollte da unbedingt mit den Kostümbildnern reden.“ Wayne ist ihr Ehemann Wayne.

Der schrieb anschließend stolz bei Instagram unter ihrem Post: „Knuffigster Teddy der Welt. Sind stolz auf Dich.“

„The Masked Singer“: SIE wurde als Axolotol enttarnt!

Überraschender war die Enthüllung von „Das Axolotol“! Als schließlich herauskam, dass „Tatort“-Schauspielerin Andrea Sawatzki bei „The Masked Singer“ mitmachte, gab es erstaunte Gesichter.

Auf Twitter ist Andrea Sawatzkis Enthüllung großes Gesprächsthema. So schreibt eine Zuschauerin: „Konnte nur den Schluss sehen, und finde es furchtbar, dass ich das Axolotl nicht mochte... Andrea Sawatzki mag ich nämlich sehr!“

Weitere Kommentare lauten:

„Andrea Sawatzki ist Siegerin der Herzen der 5. Staffel. Von allen Kostümen hat sie alle am meisten in die Irre geführt und dem Kostüm Leben eingehaucht, ohne dass man eine Ahnung hatte, wer es sein könnte“

„Andrea Sawatzki sollte auf jeden Fall mehr Komödien drehen..“

„Die Sprechstimme von Andrea Sawatzki ist echt der Hammer“

Nach der Bekanntgabe meldete sich Schauspielerin Andrea Sawatzki selbst noch mal auf Social Media zu Wort: „Puuuuuuuuhhhh……. Leute…… danke danke danke! Halbfinale, was ein Wahnsinn!!!! Eure Lotti.“

