„Temptation Island VIP“-Kandidat lässt tief blicken – „Immer ein unwohles Gefühl“

Aktuell überschlagen sich die Ereignisse bei „Temptation Island VIP“. Besonders Rebecca und Adrian sorgten beim ersten Lagerfeuer für ordentlich Diskussionsstoff. In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion spricht das Paar darüber, wie die Zeit in der Sendung wirklich war.

Rebecca und Adrian haben sich in der Sendung RTL-Show „Bachelor in Paradise“ kennengelernt. Doch bei „Temptation Island VIP“ werden sie nun mit einer ganz neuen Erfahrung konfrontiert. Getrennt voneinander und von Singles umgeben, müssen sie zeigen, dass sie treu bleiben können. Das kann einem schon mal an die Substanz gehen.

„Bei ‚Temptation Island VIP‘ hat man irgendwie immer ein unwohles Gefühl. Jede Sekunde könnte etwas passieren. Kann man den Verführern vertrauen? Spielen sie gerade eine Rolle oder ist das alles echt? ‚Temptation Island VIP‘ nimmt einen psychisch mehr mit als „Bachelor in Paradise“, erzählt Adrian gegenüber unserer Redaktion. Seine Partnerin sieht das Ganze ähnlich.

„Ist schon ein richtiges Kopfkino“

Auch Rebecca zieht eine deutliche Bilanz, wenn es darum geht, die beiden Formate miteinander zu vergleichen. „Bei Bachelor in Paradise geht es darum, die Liebe zu finden, was wir auch getan haben. Alles ist irgendwie einfacher, weil man die ganze Zeit zusammen ist. Bei Temptation Island VIP ist es schon ein richtiges Kopfkino, weil man einfach nicht weiß, was der Partner macht“, so die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin.

RTL+ zeigt die neue Staffel von „Temptation Island VIP“ ab dem 2. Oktober exklusiv in der Mediathek.