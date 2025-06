RTL-Star platzt der Kragen – „Werdet mal erwachsen“

Umut Tekin (28) hat sich durch seine Teilnahmen an den RTL-Formaten „Die Bachelorette“ und „Sommerhaus der Stars“ einen Namen in der Reality-TV-Welt gemacht.

Doch genau diese Branche sorgt bei ihm jetzt für massiven Ärger. In seiner Instagram-Story findet er klare Worte und rechnet mit seinen Reality-Kollegen ab.

RTL-Star Umut Tekin spricht Klartext

Auf schwarzem Hintergrund mit weißer Schrift richtet der RTL-Star einen eindringlichen Appell an seine Community und andere Reality-Stars. Doch was ist es, das ihn so vehement stört?

++ Auch für dich interessant: „Prominent getrennt“ 2025 gestrichen? RTL spricht Klartext ++

„Behaltet doch einfach mal eure eigene Schei*e für euch, als immer ständig jeden Schei* posten zu müssen“, schreibt er wütend. Für Umut Tekin ist klar: Viele tun alles für Reichweite und verlieren dabei sogar ihre Würde.

„Werdet mal erwachsen und klärt das untereinander. Realitystars – wirklich viele davon – sind einfach der größte Müll und spielen Kindergarten“, so der nächste Seitenhieb. Warum genau der 28-Jährige so erbost ist, lässt er offen.

Viele Fragen bleiben ungeklärt…

Klar ist: RTL-Star Umut Tekin zeigt sich, wie man ihn aus seiner Zeit im „Sommerhaus der Stars“. Er spricht ehrlich und direkt aus, was er denkt und viele in der Branche sich vielleicht nicht trauen würden zu sagen.

Zudem steht es fest, dass er durch seine Teilnahmen an den Formaten „Die Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“, „Temptation Island VIP“, „Sommerhaus der Stars“ und „Good Luck Guys“ wertvolle Erfahrungen sammelte, unzählige Kontakte knüpfte und tiefe Einblicke in die Reality-Welt bekam. Sind es genau diese Erfahrungen, die ihn nun in seinem harten Urteil bestärken?

Es bleibt spannend, ob er in nächster Zeit noch weitere Details preisgeben wird. Vielleicht wird er ja beantworten, welcher konkrete Zwischenfall das Fass bei ihm so zum Überlaufen gebracht hat…