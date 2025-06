„Let’s Dance“-Star durchlebt schwere Zeiten – „Leben ziemlich auf den Kopf gestellt“

Es wird wieder emotional bei „Let’s Dance“ – doch diesmal nicht auf dem Tanzparkett, sondern im echten Leben zweier beliebter Profis. Während der eine in der Liebe neu durchstartet, kämpft die andere mit gesundheitlichen Rückschlägen. Fans des RTL-Erfolgsformats schauen dabei genau hin.

Denn hinter den Kulissen von „Let’s Dance“ hat sich einiges getan. Auf Instagram und in Podcasts geben Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke Einblicke in ihre aktuellen Lebenssituationen – und zeigen dabei ganz unterschiedliche Wege, mit Veränderung umzugehen.

Malikas Rückzug und ihre Gesundheit

Für viele Fans war Malika Dzumaev eine der strahlenden Persönlichkeiten bei „Let’s Dance“. Umso mehr überrascht ihr aktueller Rückzug aus der Öffentlichkeit. Auf Instagram postet die Tänzerin ein Selfie inklusive großem Blumenstrauß. Dazu schreibt sie: „Update aus der Stille. Es ist in letzter Zeit etwas ruhiger um mich geworden – und das ganz bewusst. Ich nehme mir gerade sehr viel Zeit für mich, meine Gesundheit und meine Heilung. Der Bandscheibenvorfall und dessen Folgen haben mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt.

+++ „Let’s Dance“: Bittere Gewissheit! Star zieht endgültig die Reißleine +++

Ich spreche regelmäßig mit Ärzten, habe viele Untersuchungen, gehe 2–3 Mal die Woche zur Physiotherapie, habe bereits zwei PRT-Spritzen hinter mir, nehme Medikamente – und vor allem: ich versuche, geduldig mit mir selbst zu sein! Mental ist das alles auch eine große Herausforderung. Es fällt mir nicht leicht, weil ich mir vieles sehr zu Herzen nehme und mir so sehr wünsche, schnell wieder voll da zu sein. Aber Heilung braucht Zeit – und ich lerne, das zu akzeptieren. Danke von Herzen für all eure Nachrichten und die vielen Genesungswünsche! Ihr gebt mir Kraft – auch wenn ich gerade ein bisschen leiser bin.“

Neue Entwicklungen rund um „Let’s Dance“-Stars

Ihre Fans stehen dem „Let’s Dance“-Profi in dieser herausfordernden Zeit bei und sprechen ihr in den Kommentaren gut zu:

„Nimm dir die Zeit. Die Gesundheit geht immer vor!“

„Malika, ich denke an dich und schicke dir ganz viel Liebe und positive Energie. Wir stehen alle hinter dir, du bist nicht allein!“

„Mach langsam, Gesundheit geht vor und wir werden dich nicht vergessen!“

„Liebe Malika, alles wird gut! Erhol dich gut, werde schnell wieder fit, wir warten auf dich! Bald tanzen wir wieder gemeinsam. Halte durch, ich schicke dir ganz viel Kraft und gute Besserung!

Letzter kam von „Let’s Dance“-Kollege und Ex-Partner Zsolt Sandór Cseke. Während Malika an ihrer Genesung arbeitet, hat Zsolt Sándor Cseke eine neue Beziehung öffentlich gemacht. In seinem Podcast „A bis Z“ mit Alexandru Ionel sprach er über seine neue Partnerin Anna-Lena und betonte, dass sie auch mit Malika befreundet sei. „Ja, ich habe immer noch Kontakt zu Malika. Wir schreiben, wir telefonieren natürlich – auch wenn ich jetzt in einer Beziehung bin“, erklärte Zsolt.

Die freundschaftliche Verbindung zwischen den beiden ehemaligen Partnern scheint trotz der Trennung im August 2024 weiterhin zu bestehen. Damals betonten sie in einem gemeinsamen Statement, dass sie „weiterhin beste Freunde, Tanzpartner und Arbeitskollegen“ bleiben möchten. Die Unterstützung ihrer Community gibt Malika Kraft, und es bleibt zu hoffen, dass sie bald wieder auf dem Tanzparkett stehen kann.