„Temptation Island VIP“: Verführer werden deutlich – „Der absolute Albtraum“

Für vier Paare geht es wieder auf die Insel der Versuchung. Bei „Temptation Island VIP“ wollen sie herausfinden, ob ihr Partner wirklich treu ist oder nicht. Zwei Wochen lang leben sie getrennt voneinander mit Verführern zusammen, die ihre Loyalität auf die Probe stellen.

Doch wie erleben die „Temptation Island VIP“ -Verführer die Zeit auf der Insel der Versuchung? In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion erklären einige Treuetester, wie es hinter den Kulissen abläuft.

„Temptation Island VIP“: Verführer werden deutlich

Die Aufgabe der Verführer ist klar: Sie müssen die Vergebenen um ihren Finger wickeln. Einige Kandidaten scheinen sich dabei in ihrer Rolle wohlzufühlen. Doch wie wäre es für für sie, wenn sie mit ihrem Partner in der Sendung wären? Kandidat Mike hat da eine glasklare Meinung.

„Da würde ich schwitzen wie ein Eiswürfel in der Sonne! Zusehen zu müssen, wie meine Partnerin sich verführen lässt, wäre der absolute Albtraum. Das würde mir echt das Herz brechen! Aber hey, wer treu ist, hat nichts zu befürchten, oder?“, so der RTL-Kandidat.

Lisa sieht das Ganze ähnlich: „Das wäre sicher eine sehr schwierige Situation. Ich glaube, ich würde mich unwohl fühlen, weil man in so einer Situation ständig in Frage stellt, wie stabil die Beziehung wirklich ist. Es könnte Zweifel hervorrufen, die vorher vielleicht gar nicht da waren. Andererseits ist es auch ein Test – wenn die Beziehung stark genug ist, würde ich meinem Partner vertrauen.“

„Temptation Island VIP“: Schlechtes Gewissen?

In der Vergangenheit hat es der ein oder andere Verführer geschafft eine vergebene Person für sich zu gewinnen und somit die Beziehung zu beenden. Hat man da auch mal Gewissensbisse? „Wieso denn? Ich bin doch nur der charmante Typ, der den Ladys zeigt, was sie vielleicht verpassen. Manchmal muss man eben den Funken werfen, damit die Wahrheit ans Licht kommt“, erklärt Mike.

Verführerin Lisa ist anderer Meinung: „Es gab schon Momente, in denen ich mich gefragt habe, ob das, was ich tue, wirklich fair gegenüber den Paaren ist. Gerade wenn man merkt, dass einer der Partner wirklich leidet, kann das schon an einem nagen. Aber letztendlich ist jeder freiwillig dabei und muss sich bewusst sein, was auf ihn zukommt.“

