„Die Wollnys“: Kurz vor „Temptation Island VIP“ kommt bei Sarah-Jane Angst auf

Am Mittwochabend (25. September) laufen die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ im Programm von RTL2. Die Episode gilt unter anderem Sarah-Jane und ihrem Partner Tinush. Das Paar führt seit vier Jahren eine Fernbeziehung und hat demnach nur wenig Zeit füreinander.

Ihre Beziehung wollen sie schon bald in der Reality-TV-Sendung „Temptation Island VIP“ auf die Probe stellen. Dabei hat vor allem „Die Wollnys“-Tochter Sarah-Jane einige Ängste, was den Treuetest angeht. Nun spricht sie offen über ihr persönlichen Worst-Case-Szenario.

„Die Wollnys“: Sarah-Jane und Tinush bereiten sich vor

Sarah-Jane und ihr Tinush trennen 60 Kilometer. Dazu kommt, dass die Tochter von Silvia Wollny auch noch im Schichtdienst arbeitet und demnach nicht immer flexibel ist. Das Paar findet daher meist nur am Wochenende Zeit füreinander. Dafür genießen sie die gemeinsamen Stunden umso mehr, wie sie sagen.

Um ihre Liebe auf die Probe zu stellen, macht das Paar in der neuen Staffel von „Temptation Island VIP“ mit. In der RTL+-Sendung wagen sich mehrere Paare dem absoluten Treuetest. Getrennt voneinander wohnen sie zwei Wochen lang mit Singles zusammen und müssen zahlreiche Versuchungen widerstehen. Sarah-Jane hat da ihre Bedenken.

„Die Wollnys“: Sarah-Jane hat Ängste

In der Folge „Sarah-Jane und Tinush in Love“ bereitet sich das Paar auf den anstehenden Treuetest vor. Dafür schauen sie die Folgen der letzten Staffel und sprechen über die Geschehnisse. Dabei sorgt vor allem die Szene, wo einer der Kandidaten auf seine Ex trifft, für Diskussionen.

„Jetzt stell dir mal vor da ist eine Verflossene von dir drin. Weißt du, was das mit mir machen würde? Das Schlimme ist ja, dass ich weiß, dass du die mal gut gefunden hast. Und du warst mit ihr im Bett“, so die 25-Jährige. Doch Liebster nimmt ihr sofort jede Sorge: „Das wird aber niemals passieren!“ Bleibt abzuwarten, wie sich die beiden in dem Format schlagen werden.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Staffeln gibt es aber auch in der Mediathek bei RTL+.